Las prioridades de Fomento seguirán siendo "las mismas" si se prorrogan los presupuestos pero "con 20 millones menos"

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha señalado que, ante un nuevo escenario de prórroga de presupuestos, las prioridades de su departamento "siguen siendo las mismas" pero "con 20 millones de euros menos".

"Hay mucha gente que quiere parar Cantabria y Cantabria no se va a parar", ha manifestado Media este martes a preguntas de la prensa, después de que este lunes la oposición haya unido sus votos para sacar adelante la enmienda a la totalidad que devuelve el proyecto de las cuentas de 2026 al Gobierno autonómico (PP).

En este punto, ha destacado que "ayer mismo" devolvían los presupuestos y hoy el Gobierno regional está anunciando "la mayor inversión en carreteras de la historia de Cantabria", en la presentación de las novedades sobre el proyecto de la carretera Requejada-Suances, "señal inequívoca de que no nos van a parar por mucho que algunos lo quieran pretender".

Según ha señalado, el presupuesto de 2026 llevaba casi 220 millones de euros más, de los que más de 20 millones de euros correspondían a la Consejería de Fomento para invertir en infraestructuras, y a partir de ayer "los ciudadanos no cuentan con ese dinero" porque "socialistas, regionalistas y Vox decidieron que estaba mejor sin invertirse".

"Yo creo que cometieron un gran error", ha valorado el consejero, que ha indicado que pese a los 20 millones de euros menos van a seguir "haciendo todo lo que sea posible con ese presupuesto que tenemos". "El que piense que por poner palitos en la rueda el Gobierno de Cantabria va a cejar en su empeño y en sus compromisos no nos conoce", ha dicho.

Así, ha asegurado que el proyecto de la carretera Requejada-Suances "va a salir adelante". No obstante, ha reconocido que "habrá cuestiones que no podrán empezar y otras que se tendrán que retrasar".

Media ha indicado que los partidos de la oposición "se dieron la mano" ayer para "dar una bofetada en el papo al Gobierno" y dijeron que este presupuesto "no les gusta", por lo que cree que les corresponde a ellos pensar "qué es lo que quieren para el futuro de Cantabria".

"Está muy bien todo el mundo decir que queremos negociar, pero cuando nos ponen los papeles encima de la mesa no planteamos ninguna alternativa", ha censurado el consejero, que ha aseverado que en la comisión negociadora no se ha planteado "nada" de las cuentas del año que viene, "ni una sola medida, ni una sola enmienda que tuviera que ver con el presupuesto".

Finalmente, Media ha lamentado que el Ejecutivo cántabro será "el primer Gobierno de España que no quiere tener un presupuesto aprobado". "¿No les suena un poco raro? ¿Quién es el que tiene aquí más interés?", ha apostillado el consejero, que ha trasladado que "al Gobierno no le hacen ningún daño, el daño se le hacen a Cantabria".