Un problema técnico retrasa más de dos horas y media la llegada del vuelo desde Tirana

Archivo - Avión de WIZZ Air - WIZZ AIR - Archivo

SANTANDER 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vuelo procedente de Tirana (Albania) llegó este miércoles al aeropuerto Seve Ballesteros-Santander con unas dos horas y media de retraso tras detectarse, ya en trayecto, un posible problema técnico que le obligó regresar a origen y revisar el avión, según ha informado Amigos de Parayas.

Inicialmente, el vuelo de Wizzair partió sobre las 18.00 horas desde el aeropuerto de Tirana, a donde tuvo que regresar tras detectarse la posible incidencia técnica.

Una vez revisado el avión, se programó la nueva hora de salida para las 20.00 horas y llegó al Seve sobre las 23.00 horas.