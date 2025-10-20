El programa educativo cultural PRAXIS celebrará sesiones de trabajo y actividades abiertas a los ciudadanos - FSC

SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de PRAXIS, el programa educativo impulsado por la organización artística fluent con el objetivo de ofrecer un espacio educativo, interdisciplinar y crítico para contribuir a un tejido cultural más estable y heterogéneo y crear redes entre creadores locales e internacionales, celebrará durante los próximos meses sesiones de trabajo y actividades abiertas a la ciudadanía en distintos espacios de Santander.

Financiado a través de la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa (FSC), la propuesta cuenta también con la financiación de la Concejalía de Cultura de Santander y, por primera vez, de la Fundación Banco Santander, así como con el apoyo del Gobierno de Cantabria y la colaboración de la Autoridad Portuaria y la Fábrica de Creación, que ceden espacios para el desarrollo de las clases.

Enclave Pronillo, sede de la FSC, ha acogido este lunes la rueda de prensa para dar a conocer el contenido de esta nueva edición en la queh han participado la concejala de Cultura de Santander, Noemí Méndez; la directora de la FSC, Almudena Díaz; la responsable de prensa de la Fundación Banco Santander, Elia Cañada; el director de fluent, Alejandro Alonso y la coordinadora de PRAXIS, Daniela Díaz.

Desde 2023, PRAXIS se configura como un espacio de educación artística, humanística y científica en el que un grupo de estudiantes -seleccionados previamente- genera redes de trabajo entre agentes culturales locales e internacionales, contribuyendo y conectando la vida cultural de la ciudad.

El programa aúna diferentes disciplinas artísticas (escritura, performance, sonido, escultura, instalación, poesía, danza, y otras manifestaciones artísticas experimentales) junto a diversos campos de las humanidades, el activismo y las ciencias sociales como la ecología, la historia del arte, la filosofía o la antropología.

Este año se presentaron 78 solicitudes procedentes de 34 países, de las que se han elegido 16.

Además de las clases, sesiones de trabajo, tutorías, seminarios, y conferencias en las que participan los integrantes del programa, PRAXIS se abrirá a la ciudad a través de varias sesiones abiertas durante el curso.

Así, el sábado 15 de noviembre, Reece Cox, uno de los profesores de esta tercera edición del programa, presentará su investigación en el espacio de fluent a las 20.00 horas, en la que abordará cuestiones como la irreverencia, la violencia y la perversión como estrategias de crítica, escape y ataque.

Además, el jueves 27 de noviembre, se proyectará la película 'Karnal' (1983) de la cineasta filipina Marilou Diaz-Abaya, en colaboración con la plataforma de cine local Cineinfinito en el Centro Cultural Doctor Madrazo.

Al igual que cada año, la semana del 8 al 14 de diciembre se desarrollarán unas jornadas finales donde los participantes del proyecto compartirán sus investigaciones y trabajos con el público interesado a través de performances, seminarios, lecturas, proyecciones o trabajos editoriales.

Los contenidos de PRAXIS se organizan en cuatro bloques. El primero se denomina 'Dimensión vital' y aborda, entre otras cuestiones, la relación de la práctica artística con los ecosistemas naturales del mundo actual. En esta edición, la plantilla de este bloque la componen Michael Marder, Shuruq Harb, Anna Colin, La Ortiga Colectiva y Bárbara Rodríguez Muñoz.

El segundo bloque explora el lenguaje y la identidad y está compuesto por Anne Boyer, CAConrad, Reece Cox, Paulino Viota y la plataforma Cineinfinito.

El tercer bloque, denominado 'Dimensión estructural', ofrece un análisis minucioso sobre los sistemas e infraestructuras contemporáneas que regulan nuestras vidas. Este apartado se desarrolla en torno a las clases de Yaiza Hernández, Pol Esteve Castelló, Simon Lässig & Vera Lutz, Manuel Segade, Alejandro Alonso Díaz y varios de los participantes de las dos anteriores ediciones del programa, este año en calidad de profesores.

En el cuarto y último bloque se estudia la dimensión corporal y del movimiento bajo las directrices de Hypatia Vourlomis, Andrea Rodrigo, Seán Being, Itziar Okariz y el grupo de lectura de The Theresa Hak Kyung Cha, atendiendo al papel del cuerpo y lo somático en estructuras de aprendizaje como PRAXIS.