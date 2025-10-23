El proyecto de conexión de la depuradora de Ajo con el saneamiento de las Marismas de Santoña ya está redactado

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el alcalde de Bareyo, Pedro Prieto - GOBIERNO DE CANTABRIA

Saldrá a licitación, en cuanto el Gobierno tenga los permisos necesarios, con un presupuesto de 2,7 millones de euros y un plazo de 18 meses

SANTANDER, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado al alcalde de Bareyo, Pedro Prieto, que la Consejería de Fomento ya ha redactado y entregará próximamente al Ayuntamiento el proyecto para conectar la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Ajo con el saneamiento general de las Marismas de Santoña.

En el transcurso de la reunión que han mantenido en la sede del Gobierno cántabro, Buruaga ha abordado con Prieto los detalles de unas obras que saldrán a licitación, en cuanto la administración autonómica disponga de todos los permisos necesarios, con un presupuesto base de licitación de 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

La jefa del Ejecutivo ha valorado que con esta actuación de saneamiento integral del municipio se dará respuesta a la petición de Bareyo de eliminar la actual estación depuradora de la playa y evitar los problemas de vertidos que se generan en este lugar, especialmente en temporada estival, ha informado el Gobierno.

Las obras consistirán en la ejecución de tres nuevas estaciones de bombeo y la reposición de otras dos existentes, además de la instalación de nueve colectores por gravedad y de otros cuatro por impulsión.

El proyecto incluye también la puesta en marcha de nuevos tanques de tormenta para permitir la regulación de los caudales que se incorporan a la red general y de otros colectores para recoger las aguas de aquellos barrios que se encuentran todavía sin conexión a la red.

Asimismo, la presidenta ha informado al alcalde que en estos momentos está en revisión la obra de renovación de la red de saneamiento en la travesía de Ajo, con un presupuesto cercano a los 50.000 euros, actuaciones todas estas que se sumarán a la conexión del Barrio Noceda a la red general. Asimismo, hay proyectados varios asfaltados dentro del municipio por valor de 280.000 euros dentro del Plan de Inversiones en Municipales.

Por otro lado, Buruaga y Prieto han abordado otras peticiones del municipio relacionadas con la mejora de las instalaciones del colegio y del ambulatorio, las líneas de transporte y la construcción de una senda peatonal entre Bareyo y Güemes, demandas que Buruaga se ha comprometido a estudiar con las consejerías competentes.