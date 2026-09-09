El PSOE critica la "falta de transparencia" del Gobierno cántabro sobre el aumento del gasto sanitario

El diputado socialista Raúl Pesquera, durante la rueda de prensa celebrada este miércoles en el Parlamento de Cantabria. - PSOE

SANTANDER 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha criticado la "falta de transparencia" del Gobierno regional (PP) respecto al aumento del gasto sanitario y ha denunciado que el resultado ha sido "el aumento de las listas de espera y el deterioro de la calidad asistencial".

En una rueda de prensa, el diputado socialista Raúl Pesquera ha asegurado este miércoles que la "opacidad" del Ejecutivo es "habitual" a la hora de responder preguntas por escrito de los grupos parlamentarios.

En concreto, ha afirmado que en mayo formularon cuestiones acerca de las retribuciones del personal del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y siguen pendientes de contestar. Además, en junio presentaron una queja al respecto, pero fue inadmitida por la Mesa de la Cámara.

Por ello, las llevarán al Pleno del 21 de septiembre, tal y como ha anunciado este miércoles junto al portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias.

"¿Qué es lo que quieren ocultar?", se ha preguntado Pesquera, quien teme que el Gobierno tenga la intención de "evitar dar a conocer qué impacto están teniendo sus acuerdos en las arcas públicas", porque su plan de choque, dotado con 65 millones de euros, "no está surtiendo efecto", ha insistido.

Asimismo, ha defendido que el aumento de las partidas "debe traducirse" en una mejor atención y una reducción de las demoras, pero ha lamentado que durante esta legislatura las listas de espera "no solo no se han reducido, sino que han aumentado".

En esta línea, ha apuntado que a 31 de agosto 16.642 personas se encontraban en lista de espera quirúrgica, 37.636 estaban pendientes de una prueba diagnóstica y 38.661 esperaban ser atendidas por un especialista. Para él, estas cifras "ponen de manifiesto la necesidad de conocer cuánto se está gastando y en qué".

También ha reivindicado que "una sanidad pública de calidad necesita personal bien pagado y con buenas condiciones laborales" y ha afirmado que el Gobierno aumenta la inversión "sin ninguna planificación ni transparencia".

Sobre la "falta de transparencia", ha indicado que "limita" la acción parlamentaria y que "en la mayoría de ocasiones" el Ejecutivo remite respuestas "evasivas, incompletas o que no aportan la información solicitada utilizando excusas para cumplir con el trámite administrativo", ha opinado.

Para el PSOE, esto forma parte del modelo sanitario del Ejecutivo "de deteriorar la capacidad de la sanidad pública para justificar la deriva progresiva de actividad hacia el sector privado".

"Si se permite que la sanidad pública pierda capacidad de respuesta, aumenten las demoras y falten profesionales o recursos para atender adecuadamente a la población, se genera un espacio cada vez mayor para la sanidad privada", ha argumentado Pesquera.

MUTUA MONTAÑESA

Por último, ha criticado el convenio para derivar resonancias, escáneres y cirugías de Traumatología a la Mutua Montañesa, al que la Consejería de Salud destinará un máximo de 6,5 millones de euros en cuatro años. Y se ha preguntado "por qué no gestionamos el sistema sanitario público y ponemos a funcionar nuestros quirófanos a tiempo completo".

En este sentido, ha indicado que en la sanidad pública de Cantabria funcionan 47 quirófanos por la mañana y siete por la tarde "mientras en la Mutua Montañesa y Santa Clotilde se trabaja de mañana y de tarde".

Asimismo, ha cuestionado quién va a operar en la Mutua Montañesa y si van a venir profesionales de otro lugar porque, "si no los hay, no los hay para ningún sitio". "Y, mientras tanto, el Hospital de Liencres se está cayendo", ha concluido.