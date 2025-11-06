El PSOE critica que Feijóo "no ha hecho ni una sola propuesta para Cantabria" en su visita a Santander - PSOE

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha criticado que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado este miércoles Santander para presentar su Plan Integral de Autónomos y "no ha hecho ni una sola propuesta para Cantabria".

Así lo ha manifestado a preguntas de la prensa, donde Casares ha insistido en que el "PP no tiene medidas para ayudar a los hombres y mujeres de Cantabria", lo que ha calificado como "una oportunidad perdida".

Sobre el Plan Integral de Autónomos, Casares lo ha definido como un "batiburrillo" de propuestas y ha apostado por seguir la línea del Gobierno de España (PSOE-SUMAR) de "mejorar las condiciones laborales" de los más de tres millones de trabajadores autónomos del país.

En concreto, ha señalado que varias de las propuestas de dicho Plan "ya existen", lo que "demuestra el amplio desconocimiento" del PP.

Por ejemplo, el líder socialista ha dicho que la compatibilización de trabajar a la vez por cuenta propia y por cuenta ajena "se llama pluriactividad" y está recogida en la Ley de Seguridad Social. Asimismo, ha abundado que los trabajadores que se encuentran en esas circunstancias "incluso" gozan de bonificaciones en la cuota.

También, en respuesta a otra propuesta del PP, ha explicado en la actualidad, los autónomos ya pueden seguir trabajando cuando se jubilan en un régimen denominado jubilación activa y tienen "importantes bonificaciones".

En cuanto a la cuota cero, igualmente planteada por los 'populares', ha insistido en que también existe porque el Gobierno de España ha establecido la "tarifa plana" durante los dos primeros años, y se complementa con medidas estatales y autonómicas de cuota cero, que hacen que "muchos autónomos ya no pagan cuota en este país y, sin embargo, cotizan a la Seguridad Social; con lo cual los trabajadores no están desprotegidos".

FEIJÓO "ENMIENDA" LAS POLÍTICAS DE GEMA IGUAL

Por otro lado, Casares ha asegurado que el Plan de Autónomos de Feijóo ha hecho una "enmienda a la totalidad" a las políticas de la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), porque el presidente popular ha defendido la "importancia" de las ciudades y la "dinamización" de los barrios para que "tengan vida", mientras la regidora "trae un McDonald's para revitalizar" el barrio de Puertochico.

Además, ha recalcado que este tipo de iniciativas son "una constante" en Santander, donde "el comercio tradicional y los autónomos han sido sustituidos sistemáticamente por franquicias". Así ha aplaudido la "rectificación que le ha hecho Feijóo a la cara de Gema Igual".

PRESTACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Por último, el delegado del Gobierno ha puesto en valor la creación de la prestación por cese de la actividad, puesta en marcha por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que "mejoramos en 2022 con Pedro Sánchez y ahora estamos trabajando en una tercera mejora".

En este punto, ha lamentado que Feijóo no dijera "nada" sobre esta prestación y cree que el PP "no tiene medidas para proteger a los autónomos" y por eso ha propuesto que estos "no paguen IVA", que es un impuesto que "pagan los consumidores".

Por último, ha defendido que el Gobierno de España está "mejorando las cotizaciones de los autónomos de hoy porque son las pensiones de los autónomos del mañana" y que si cotizaran menos "como quiere el PP" eso daría lugar a que "tengan pensiones menores mañana".

En detalle, ha recalcado que los autónomos tienen "de media 600 euros menos" de pensión de jubilación y por eso "estamos ayudando y nunca desprotegiéndoles".