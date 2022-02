El PSOE critica "la incapacidad de Gema Igual para gestionar los fondos europeos"

SANTANDER, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santander ha criticado este martes, durante la reunión de la Comisión Ejecutiva Municipal, "la incapacidad de la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, para gestionar los Fondos Europeos".

El secretario general de los socialistas santanderinos, Pedro Casares, ha denunciado que la regidora del PP "viaje mañana a Bruselas a criticar el reparto del Gobierno y pedir más fondos, mientras pierde 623.000 euros por no presentar la documentación".

Así lo ha lamentado Casares en un comunicado en el que ha asegurado que la alcaldesa "ya no engaña a nadie en Santander" y ha afirmado que la posibilidad de perder estos 623.000 euros "es un ejemplo más de que Igual es sinónimo de ineficacia, torpeza, incompetencia y mala gestión".

"Hay que tener muy poca vergüenza para viajar a Bruselas a hacer propaganda del Partido Popular contra los intereses de nuestro país cuando eres incapaz de gestionar las ayudas a las que se presenta el ayuntamiento que representas", ha censurado el también diputado nacional del PSOE por Cantabria.

A su juicio, Igual "podrá engañar a otros alcaldes y alcaldesas del PP pero no a los santanderinos y santanderinas que sabemos que el Ayuntamiento no sólo no se está presentando a todas las convocatorias que podría para recibir fondos europeos sino que pierde incluso a los que se presenta, como ha ocurrido -ha manifestado Casares- con esta convocatoria para la modernización y digitalización al no enviar la documentación en tiempo y forma".

Casares ha contrastado que "mientras Gema Igual viaja a Bruselas a hacer propaganda barata, el Gobierno de España trabaja para que no se pierdan esos 623.000 euros única y exclusivamente por irresponsabilidad e incompetencia" de la alcaldesa, según ha señalado.

Durante la reunión de la Ejecutiva, junto a la delegada del Gobierno en Cantabria y vicesecretaria del PSOE de Santander, Ainoa Quiñones, y el portavoz municipal y secretario de Organización, Daniel Fernández, Casares ha manifestado que mantiene conversaciones con el Ministerio de Política Territorial para buscar "una solución que no es fácil" pero en la que se está trabajando "para intentar que no se pierda el dinero".

"Santander es el mejor espejo de las mentiras del Partido Popular sobre los Fondos Europeos: piden que se conceda una ayuda sin cumplir los trámites previstos", ha resumido Casares, para quien "la estrategia del PP hace aguas en ejemplos como el que está dando Igual".

Por último, ha pedido a la regidora que "se centre en su labor de alcaldesa de la capital de Cantabria, deje de imitar a Pablo Casado y trabaje para conseguir fondos europeos que es en lo que debería estar trabajando incansablemente porque son una oportunidad de país y también una oportunidad para Santander".