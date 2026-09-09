El PSOE cuestiona que el Presupuesto de Cantabria para 2027 "vuelva a ser irreal e inejecutable"

El portavz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Iglesias. - PSOE CANTABRIA

SANTANDER 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Iglesias, ha asegurado este miércoles que le "preocupa" que el Presupuesto General de Cantabria (PGC) para 2027 "vuelva a ser irreal e inejecutable" y ha puesto como ejemplo que, en los tres años de Gobierno en minoría del PP, "el 30 por ciento, como mínimo, del presupuesto de Obras se deja sin ejecutar", ha criticado.

Esta ha sido su respuesta a las declaraciones del consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, que este martes avanzó que el proyecto de PGC para 2027 crecerá respecto a este año "en casi 300 millones de euros" y que espera recibir los apoyos suficientes para que entren en vigor el próximo 1 de enero.

En este sentido, el portavoz parlamentario socialista ha afirmado que para opinar sobre un borrador de presupuestos "que no existen" primero su Grupo tendrá que "conocerlos, leerlos y valorarlos".

Sin embargo, ha adelantado que, si vuelven a ser "lo mismo que los tres últimos años", le "preocupa más la ejecución presupuestaria real que el presupuesto que traen al Parlamento".

Así lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas, durante la rueda de prensa de presentación de dos iniciativas parlamentarias que el Grupo Socialista propondrá en el primer Pleno del nuevo curso político, que comenzará el lunes 21 de septiembre.