El PSOE denuncia que los trabajadores del transporte programado de ambulancias llevan "más de 40 días sin cobrar"

SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha denunciado que la empresa Autransa se hace cargo desde este fin de semana del transporte programado de ambulancias en la comunidad autónoma con los trabajadores que están prestando el servicio "sin cobrar desde hace más de 40 días".

Así lo ha dicho en un comunicado el responsable de Salud de la Comisión Ejecutiva Autonómica de los socialistas cántabros, Marcos Agudo, quien ha criticado que el relevo a Autrasa se produce en un contexto "verdaderamente inaceptable".

Para el dirigente socialista, la "estela" dejada por Diavida en Cantabria es la de "los incumplimientos, el deterioro del servicio de ambulancias que debiera prestarse a la ciudadanía y el abuso inmisericorde a los trabajadores del sector".

Agudo ha remarcado que "estos abusos, intolerables en una sociedad madura y seria, sólo son posibles por la aquiescencia que el consejero de Salud, César Pascual (PP), ha mostrado e impulsado desde que se anunciara la rescisión del contrato con la que ha sido la empresa adjudicataria hasta este fin de semana".

"No puede permitirse ni tolerarse que en el relevo de empresa adjudicataria quepa otro escenario que el de pagar a los trabajadores lo que se les debe", ha señalado.

En su opinión, que "ahora se incremente hasta un 27% el montante del nuevo contrato con Autransa, cuando en el anterior pliego el volumen total se redujo significativamente", no es más que "la evidencia de que los abusos a los que asistimos sólo son posibles por las malas decisiones adoptadas por el señor Pascual". "Él es el último responsable de este desastre", ha apostillado.

Según ha opinado Agudo, el proceso de adjudicación no ha estado "exento de polémica y sospechas fundadas", ya que ha señalado que "es verdaderamente llamativo que se permitiese el desplazamiento de la flota de Autransa a la sede de Candina meses antes de que se conociese quién iba a ser el adjudicatario. Que casualmente, acabó siendo Autransa", ha enfatizado.

Además, el dirigente socialista ha incidido en que Autransa "no es más que la nueva denominación del grupo anterior a Diavida, conocido como Ambuibérica; concesionaria propiedad del fondo de inversión HTG GRoup. Lo que resulta verdaderamente elocuente viendo ahora el incremento del precio del contrato".

En este sentido, ha solicitado que "se respete a los principales damnificados de todo este sainete: a los trabajadores del servicio programado de ambulancias, y a los que se les adeuda más de una mensualidad", así como a los ciudadanos de Cantabria que "ven cómo sus necesidades no se ven digna y justamente cubiertas".

El responsable de políticas sanitarias del PSOE cántabro ha deseado que el nuevo contrato que entra en vigor pueda resolver "los déficits y abusos que hemos visto estos meses", pero ha mostrado su "escepticismo" respecto a "este modelo público-privado que ha evidenciado su inoperancia".

Por último, ha señalado que la internalización del servicio "es la única garantía de que los trabajadores vean respetadas sus condiciones laborales y salariales; y los ciudadanos, sus prestaciones sanitarias", ha finalizado.