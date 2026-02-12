El PSOE dice que a Vox "le importan un comino" los vecinos de Cartes y solo quiere "arañar un puñado de votos"

Archivo - La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones - PSOE - Archivo

SANTANDER, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha afirmado que a Vox el hogar para menores migrantes de Cartes y sus vecinos "le importan un comino", y que utiliza "a unos niños y sus derechos para agitar fantasmas con el único objetivo de arañar un puñado de votos".

Algo que ha tildado de "miserable", ya que "lo único que hacen es utilizar al municipio como decorado y unas diferencias entre dos administraciones como coartada para despreciar y atacar a seres humanos, a niños y niñas", ha denunciado la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones.

Tras la visita de esta mañana del portavoz nacional de Vox en materia de Inmigración, Samuel Vázquez, la socialista ha lamentado en un comunicado que "la extrema derecha utiliza Cartes para desprender odio, racismo e intolerancia".

"No hay nada más importante para los socialistas y para los demócratas que defender los derechos humanos y preservar el interés superior de cualquier menor, haya nacido donde haya nacido", ha expresado.

Así, ha reafirmado que "Cartes es y será siempre un hogar para estos niños y niñas que lo han dejado todo atrás, que se han despedido de sus familias sin saber si podrán volver a verlas nunca más y que han arriesgado sus vidas en busca de esperanza y una oportunidad para vivir".

Después de que Vázquez haya pedido a PP y PSOE que asuman ellos los "riesgos" de abrir estos centros de menores y haya advertido que los vecinos "no van a ser el experimento de nadie", Quiñones ha asegurado que "el único experimento que existe en España y en Cantabria es un partido de extrema derecha y populista como Vox, que ha nacido con el único objetivo de romper con todos los consensos constitucionales y derribar la democracia".

"Su único proyecto para España es derribar la democracia que hemos construido entre todos durante 50 años y que ha traído a nuestro país y a Cantabria el mayor tiempo de paz, estabilidad, progreso y bienestar de la historia, con las mayores conquistas sociales, que hacen que seamos un país referente y a la vanguardia del mundo".

Por último, Quiñones ha pedido a Vox "que deje sus fobias en casa, porque España y Cantabria son lugares tolerantes, diversos, inclusivos, abiertos, en los que por encima de todo prevalece la defensa de los derechos humanos".