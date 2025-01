PSOE exige al Gobierno de Cantabria dejar de "mirar para otro lado" ante el problema de la vivienda y propondrá medidas

Castro Urdiales y Comillas reclaman al Ejecutivo del PP que, tal y como aprobaron sus plenos, sean declarados zonas tensionadas

SANTANDER, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE presentará una batería de iniciativas en el Parlamento de Cantabria, en el periodo de sesiones que se inicia en febrero, para instar al Gobierno regional (PP) a dejar la "confrontación" y de "mirar para otro lado" y adoptar medidas para garantizar vivienda digna a precio "razonable" en la comunidad, y le reclama que deje de estar "en rebeldía" respecto a la normativa y propuestas estatales.

Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa el secretario general de los socialistas de Cantabria y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, quien ha comparecido acompañado de la delegada del Gobierno en Cantabria y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Eugenia Gómez de Diego, y de la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, y del primer teniente de alcalde y concejal de Turismo de Comillas, Julián Rozas.

Estos dos representantes municipales han reclamado al Gobierno de Cantabria que responda a la solicitud realizada desde los respectivos plenos de sus ayuntamientos para que Castro Urdiales y Comillas sean declarados como zonas tensionadas en materia de vivienda porque, según han dicho, la situación allí es "crítica" y "muy severa", sin oferta de alquileres para largo plazo --solo de octubre a junio--; precios "elevados" y con la proliferación de pisos de alquiler turístico, en muchos casos ilegales.

Ante esta situación, han llamado al Gobierno de Cantabria a intervenir y no dejar el problema en manos de los ayuntamientos, obligándole a asumir "competencias impropias", como, por ejemplo, es, según han citado, el control de los pisos turísticos ilegales, algo para lo que, según Herrán, no tienen recursos suficientes.

En Castro Urdiales, el Ayuntamiento está realizando un seguimiento y solo en diciembre remitió requerimiento a 15 viviendas de alquiler turístico sin autorización a restaurar la legalidad, ante el aviso de sanciones. En el municipio, solo hay medio centenar autorizadas.

Por su parte, en Comillas, un municipio con una población censada de unos 2.100 habitantes, hay 200 viviendas turísticas legales.

Por su parte, Zuloaga ha opinado que el de la vivienda es el "problema de mayor calado" que tiene la sociedad de Cantabria, y en general la de toda España, y considera que hay que abrir un "profundo debate" sobre la necesidad de que gobiernos como el de la comunidad autónoma, del PP, "deje de lado la confrontación y se ponga en vías de colaborar" con los ayuntamientos y con el Gobierno de España para atajar esta situación.

El líder de los socialistas ha reclamado que el Gobierno deje de estar "en rebeldía" y aplique la ley estatal de vivienda, denominada como Ley por el Derecho a la Vivienda, y que "colabore" también con las doce nuevas medidas planteadas por el Ejecutivo central que, según ha dicho, "lo que pretenden es, precisamente, que lo público actúe" ante la "situación calamitosa" que padecen "muchas" familias de la región por el problema de la vivienda.

Zuloaga ha señalado que "el contraste de modelos" del PSOE y del PP para actuar en esta materia es "evidente", tal y como, a su juicio, muestran las medidas planteadas en estos últimos días por unos y por otros.

Según ha dicho, el PP, con sus medidas, aboga "por el libre mercado, porque las cosas se regulen solas y por alimentar un poquito más la especulación urbanística", herramientas que, según ha dicho, ya puso en marcha en su día el Gobierno de Jose María Aznar "y nos llevaron al peor desastre de la economía" de España y de Cantabria.

Frente a este modelo, Zuloaga ha defendido que desde el PSOE "se actúa con una responsabilidad extraordinaria asumiendo que un gobierno, que es de todos los ciudadanos de este país, tiene capacidad para tomar decisiones y para llevar a cabo inversiones".

Así, apuesta por la necesidad de construir vivienda pública en toda España y por que desde lo público se apliquen medidas para garantizar que haya más viviendas y de esta manera bajar el precio de la vivienda en el país.

También se ha quejado de la no regulación de las viviendas de uso turístico y ha señalado que el Gobierno regional del PP lleva "más de 18 meses de esta legislatura" sin haber aprobado el decreto para hacerlo.

Además, ha añadido que otras medidas adoptadas por el Gobierno, como "liberalizar" el suelo rústico "no han dado ningún resultado" o éstos han sido "negativos". "No ha servido para nada ni para aumentar la población en las zonas rurales, algo que supuestamente pretendían, ni para bajar el precio de la vivienda en Cantabria, algo que evidentemente no han conseguido", ha dicho.

"Ahora hablan de otras medidas que quieren implementar, nos enteramos por la prensa no hay ningún debate en el Parlamento de Cantabria, no hay ninguna iniciativa que pase por Consejo de Gobierno", ha lamentado.

En este sentido, Zuloaga ha señalado que "lo único" que el Gobierno de Cantabria está ejecutando en materia de vivienda son todos los proyectos de construcción de vivienda nueva en alquiler que el anterior Ejecutivo (PRC-PSOE) dejó en marcha la anterior legislatura.

Además, ha lamentado que se parara "el más grande", el de las más de 250 viviendas previstas en el Campón de Peñacastillo, algo que también ha lamentado la delegada del Gobierno.

"Mucho me temo que dentro de muy poco el Partido Popular anunciará que retoma este proyecto como algo propio", ha dicho Zuloaga, quien, además, ha señalado, que, además, "mientras las viviendas de nueva construcción llegan, el problema existe" y "lo que requiere la ciudadanía de Cantabria es que las medidas se tomen ya".

También Zuloaga y Gómez de Diego han lamentado que el actual Gobierno del PP paralizara el Plan Moviva para movilizar vivienda vacía en la comunidad, un proyecto impulsado por los socialistas en la pasada legislatura y que, según el líder del PSOE cántabro, "ha sido absolutamente descartado" por el actual Ejecutivo.

"No le han dado ninguna publicidad y esto no permite que viviendas que están vacías, particulares que tienen viviendas vacías, no las pongan en servicio del gobierno de Cantabria para que se conviertan en viviendas públicas", ha dicho.

Respecto a la petición de Comillas y Castro Urdiales de ser declarados zonas tensionadas en vivienda, Zuloaga, a preguntas de los periodistas, ha explicado que ediles del PSOE de diferentes ayuntamientos están estudiando plantear esta petición y serán ellos los que lo hagan público. Y es que, a su juicio, la situación de esos ayuntamientos "no es ajena" a la de otros muchos.

Por su parte, la delegada del Gobierno y miembro de la Ejecutiva federal ha aplaudido las últimas medidas anunciadas por el Ejecutivo central en materia de vivienda.

Según ha dicho, están dirigidas a que haya más viviendas, para ayudas y más regulación y ha insistido en que el objetivo del Gobierno de España es que la vivienda sea "el quinto pilar del Estado del bienestar" y sea considerada un "bien de primera necesidad" y un derecho y no, como a su juicio pretende el PP, "un producto para especular".

Gómez de Diego ha lamentado la oposición del PP a "todas" las medidas dirigidas a controlar los precios de la vivienda.