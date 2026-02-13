El PSOE pide que todos los sanitarios cobren el complemento de atención continuada cuando estén de baja

Los diputados del PSOE Mario Iglesias y Norak Cruz - PSOE

SANTANDER, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE defenderá en el Pleno del Parlamento del próximo lunes, 16 de febrero, una proposición de ley para exigir que todos los profesionales sanitarios de Cantabria cobren el complemento de atención continuada estando de baja laboral y no solo los médicos, como ocurre hasta ahora.

El secretario de Política Autonómica y portavoz parlamentario, Mario Iglesias, ha señalado que con esta ley se quiere poner solución a un "agravio comparativo" y una "discriminación" entre profesionales sanitarios "creada por el PP".

Y es que ha destacado que, a través de una enmienda a la Ley de Simplificación Administrativa, los 'populares' modificaron la norma para que este complemento lo cobraran "solo los médicos" durante la baja laboral. Además, ha denunciado que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga "también lo quiso utilizar para chantajear a la oposición con los Presupuestos, emitiendo un informe en contra de esta proposición de ley y utilizándola como moneda de cambio".

"Una jugada que les salió mal, porque sus presupuestos cayeron y esta iniciativa sigue adelante y ahora toca debatirla y votarla", ha apostillado Iglesias, que ha dicho que espera que el PP "no ponga más palos en las ruedas y apoye esta iniciativa".

"Hablamos de una cuestión de justicia retributiva, de derechos laborales y de igualdad para todos los trabajadores del Servicio Cántabro de Salud", ha recalcado.

PLAZAS DE DIFÍCIL COBERTURA

El portavoz socialista ha dado a conocer las iniciativas que el grupo llevará al próximo Pleno en una rueda de prensa que ha ofrecido este viernes, en la que ha informado también de una moción en materia sanitaria, en este caso para instar al Gobierno regional a desarrollar una evaluación de las plazas de Atención Primaria que en un futuro próximo puedan convertirse en plazas de difícil cobertura y promover medidas específicas para su cobertura.

Con ello, los socialistas quieren evitar situaciones como la ocurrida en Liébana, que ha estado 20 meses sin un pediatra. Algo que achacan a "la falta de interés y voluntad del consejero de Salud, César Pascual, que no ha hecho nada en todo este tiempo, y tras las protestas durante muchos meses de vecinos de Liébana, por fin se ha puesto las pilas".

"Nos parece una vergüenza que desde mayo de 2024 supieran que iba a hacer falta un pediatra porque se jubilaba el titular y no promovieran incentivos, facilidades de alojamiento, conciliación, o reducción de carga profesional, lo que hay que hacer en estas plazas de difícil cobertura", ha explicado Iglesias.

ACCESIBILIDAD PARA MENORES CON DISCAPACIDAD

Por otro lado, el PSOE llevará al Pleno una proposición no de ley (PNL) para avanzar hacia la accesibilidad universal y la plena inclusión de niños con discapacidad en parques infantiles y zonas de ocio.

Esta propuesta ha nacido de las reuniones mantenidas por representantes del PSOE con familias y asociaciones para conocer su situación y recoger sus demandas.

Dado que los parques y zonas de ocio son "clave para el desarrollo integral, social y educativo de la infancia", la PNL pedirá al Gobierno de Cantabria apoyo económico y técnico para que las entidades locales eliminen toda barrera en estos espacios, así como promover la implicación de estos colectivos en la planificación, actualización y adecuación de planes y actuaciones.

Además, el PSOE interpelará al ejecutivo del PP sobre el Consejo de la Juventud de Cantabria y en concreto acerca del papel que va a darle en las políticas autonómicas.

En este punto, Iglesias ha advertido que fue una enmienda del PP y del PRC la que, con el voto en contra del PSOE, creó el Consejo de Políticas de la Juventud con una representación "ínfima" de los jóvenes, ya que sólo está el Presidente del Consejo de la Juventud.

"No permitiremos que el Gobierno de Buruaga relegue el Consejo de la Juventud a un plano residual en las políticas públicas para jóvenes o que sea reemplazado por un órgano fantasma que sólo existe sobre el papel para cubrir expediente", ha recalcado.

Finalmente, los socialistas formularán dos preguntas: una a la Consejería de Educación sobre los cortes del suministro de agua en el IES Manuel Gutiérrez Aragón y otra a la Consejería de Cultura sobre la declaración del Molino de Ronzón de Bezana como Bien de Interés Cultural.