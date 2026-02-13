El PSOE plantea una moción de censura al PP en Reinosa y el PRC la apoyará

Archivo - Reinosa - AYUNTAMIENTO DE REINOSA - Archivo

REINOSA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Reinosa ha ofrecido presentar una moción de censura contra el alcalde, José Luis López Vielba (PP), y el PRC ha anunciado su disposición a apoyar esa iniciativa para acabar con "la parálisis institucional y de gestión" en el Ayuntamiento como consecuencia de la "soledad y falta de apoyos" del equipo de Gobierno del PP, que el mes pasado rompió el pacto con los regionalistas y dirige el municipio en minoría (con cuatro de 13 concejales de la Corporación).

El portavoz del PRC en el Consistorio, Daniel Santos, ha informado de la disposición de su partido este viernes, a través de un comunicado y en respuesta a una propuesta socialista -confirmada a Europa Press por fuentes del partido- para "impulsar un cambio político que facilite la estabilidad y asegure la gestión municipal".

El PRC ha indicado al respecto que no se integrará en el equipo de Gobierno y permanecerá en la oposición, pero está dispuesto a apoyar la iniciativa del PSOE y compromete "apoyos puntuales a todas aquellas propuestas que sean positivas para el municipio y sus vecinos".

El PP justificó la ruptura con los regionalistas en la pérdida de confianza con quien hasta hace casi un mes había sido su socio de socio, la "falta de implicación" de Santos, que era teniente de Alcalde, y la "deslealtad reiterada" del grupo regionalista.

Tras esa quiebra, el PSOE de Cantabria se mostró "expectante" y recordó que ganó las elecciones pero el pacto PP-PRC impidió hacerse con la Alcaldía al socialista Sergio Balbontín, que ahora ha ofrecido "responsabilidad, estabilidad y un proyecto serio" para "sacar a la ciudad del bloqueo político, económico y social".

Y mientras, Vox ha rechazado la propuesta del PP de entrar en el equipo de Gobierno, los regionalistas están dispuestos a apoyar una moción de censura de los socialistas contra el regidor 'popular' para acabar con "la parálisis institucional y de gestión" en Reinosa.