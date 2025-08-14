El PSOE al PP sobre las algas: "Busca responsabilidades donde no las tiene que buscar"

Le insta a "aclararse" con las competencias y, en este asunto, asumir las que tiene en ayuntamientos afectados y en el Gobierno regional

SANTANDER, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE cree que el PP, en el asunto de la proliferación del alga asiática en la costa cántabra, "busca responsabilidades donde no las tiene que buscar" con sus reclamaciones al Estado.

Después de que los 'populares' hayan urgido este jueves al delegado del Gobierno, Pedro Casares, para que el Estado adopte medidas urgentes para evitar la propagación del alga asiática, los socialistas les han instado a "aclararse con las ideas y las competencias".

Además, han reclamado al PP que asuma las competencias que tiene en ayuntamientos afectados y en el Gobierno de Cantabria y le han replicado que el mantenimiento y limpieza de playas es competencia "municipal".

"Hacen lo sencillo, cuando no saben cómo resolver un problema cuya competencia es suya piden explicaciones a la Delegación del Gobierno", ha criticado la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, después de que el PP haya reclamado a Casares que intervenga para que el Ministerio tome medidas.

En este sentido, la también exdelegada del Gobierno ha recomendado al PP que se dirija al consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, de su partido; a la alcaldesa de Noja, la también 'popular' Mireia Maza, y al Ayuntamiento de Santoña, donde gobiernan en coalición, "para que se coordinen y pongan medidas para prevenir y extraer la alga asiática de las playas".

La portavoz del PSOE cántabro ha respondido al PP que la competencia sobre el mantenimiento de las playas "es municipal", y, por tanto, "ante la llegada de alga asiática procedente de alta mar, que parece una especie invasora que ha recalado en Noja y en la playa de Berria, en Santoña, podría ser equivalente a la llegada de maderas y troncos cuando hay riadas o temporales".

"A lo largo de estos años ha habido otros ejemplos ante temporales del estado en el que han quedado las playas y quienes se han encargado, tanto por ejemplo en Santander como en Suances, de recuperar el estado original de las playas y eliminar los restos del temporal, han sido los ayuntamientos", ha manifestado.

Quiñones ha tildado de "lamentable el uso partidista" que, a su juicio, hace el PP de las instituciones. Además, considera que los 'populares' demuestran su "nerviosismo" cuando acusan "de todos los males del mundo" al delegado del Gobierno en Cantabria y líder autonómico de los socialistas.

"Desde el primer día que fue anunciado el nombramiento de Pedro Casares como delegado del Gobierno, mucho antes incluso de su toma de posesión, están permanentemente confrontando con el Gobierno de España incluso como hoy en asuntos cuya competencia es exclusivamente suya", ha dicho.

Además, Quiñones ha pedido al PP "que coja la mano tendida que les ha ofrecido" Casares "para trabajar juntos por Cantabria pero asumiendo cada cual las competencias que le corresponden".