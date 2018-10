El PSOE propone que no circulen vehículos privados por el centro de la ciudad el 22 de septiembre

Actualizado 22/08/2011 16:35:34 CET

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santander, Eugenia Gómez de Diego, propondrá en el Pleno del próximo jueves que la Semana Europea de la Movilidad se celebre de forma "ambiciosa" y que el 22 de septiembre, el Día sin Coche, no haya circulación de vehículos privados en el centro de la ciudad.

Gómez de Diego ha criticado que el Plan de Movilidad municipal es "el gran desconocido", y ha opinado que el transporte público y la bicicleta no son vistos como una alternativa al coche; el primero por el "descontento" de los usuarios en frecuencias y horarios, sobre todo los residentes de los barrios periféricos, y la segunda porque además "sigue sin ser una alternativa segura de transporte" en la ciudad.

La socialista ha considerado que la Semana Europea de la Movilidad y el Día Sin Coche son "el mejor momento" para recordar que "hay que reducir el número de vehículos en las calles, por los problemas de ruido, contaminación del aire y los problemas de movilidad que ocasionan".

En un comunicado, Gómez de Diego ha defendido la necesidad de que esta décima edición de la Semana Europea de la Movilidad y ¡La ciudad, sin mi coche!, que estarán centradas en la 'Eficiencia energética en el transporte', sean un "éxito" y cuenten "con la mayor participación posible".

Para ello, ha opinado, Ayuntamiento, usuarios, vecinos y comercios tienen que participar de la programación de actividades y debatir sobre movilidad con el fin de "adoptar medidas permanentes que hagan de Santander una ciudad más sostenible".

La portavoz del PSOE ha apostado por combinar una "mayor concienciación y educación vial" con la realización de una campaña de fomento del uso del transporte público, taxi y bicicleta y dar a conocer las medidas concretas contenidas en el Plan de Movilidad.

Y para desarrollar medidas permanentes para que Santander sea una ciudad más sostenible, el PSOE aboga por la puesta en marcha del Plan 30 para ampliar las zonas 30 al resto de la ciudad.

Además, según Gómez de Diego, "sólo cuando desde el Ayuntamiento de Santander se ha prohibido el tráfico en el centro es cuando se percibe de una forma más clara los beneficios de una ciudad sin coches", y por ello ha propuesto que el 22 de septiembre se celebre de una forma "ambiciosa y visible".

Gómez ha remarcado que el PSOE de Santander "valora" las primeras actuaciones en la ciudad, como la aprobación de un Plan de Movilidad y la instalación de los primeros carriles bici, pero "hasta que no haya una mejora del servicio de transportes públicos, no sean conocidas por los ciudadanos las medidas contempladas en ese Plan y no existan aparcamientos disuasorios todo queda en declaraciones de intenciones sin resultados".

En este sentido, ha propuesto el inicio del proceso de construcción de aparcamientos disuasorios en áreas de entrada a la ciudad, tal y como está previsto en el Plan de Movilidad Sostenible.