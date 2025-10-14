El PSOE registra una iniciativa para extender el complemento de atención continuada a todos los sanitarios

Lamenta que "existen más de 500 solicitudes de judicialización" de trabajadores y "la ley les viene dando la razón"

SANTANDER, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE llevará al Parlamento de Cantabria una proposición de ley (PNL) que pedirá extender el complemento de atención continuada a todos los profesionales del Servicio Cántabro de Salud en situación de baja.

El diputado y portavoz en materia de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Raúl Pesquera, ha explicado este martes en rueda de prensa que con la Ley de Simplificación Administrativa el PP introdujo una excepcionalidad al complemento de atención continuada para que solamente lo cobraran -durante el periodo de baja- quienes hacen guardias médicas. Por ello, piden que "se haga justicia" y también lo cobre el resto de personal sanitario que hace atención continuada.

Es decir, defienden que también lo cobren las enfermeras, los administrativos y todo el personal de atención continuada, "sea la categoría que sea". "Está bien que se reconozcan los derechos laborales, pero tienen que ser extensibles al conjunto de los trabajadores", ha incidido Pesquera.

Según ha dicho, para que esto ocurra se debe que modificar la ley, como así lo pide la PNL que los socialistas han registrado, con la que quieren que "cada grupo se retrate sobre si está con los trabajadores o en contra".

Pesquera ha advertido que este asunto genera "un gran problema" porque, en estos momentos, "existen más de 500 solicitudes de judicialización". "Cuando has reconocido a un colectivo unos derechos, el resto de profesionales que está de baja y no cobra los 400 o 500 euros de atención continuada que le corresponden, obviamente, por justicia, también lo reclama", ha expuesto el socialista, que ha destacado que, además, la ley "les viene dando la razón, porque se entiende que los complementos de atención continuada forman parte del salario".

"Estamos de acuerdo con esta buena medida, pero tiene que ser para el conjunto de los trabajadores del servicio cántabro de salud, independientemente del puesto", ha remarcado.

Además, cree que, dado que se van a tramitar los Presupuestos Generales de Cantabria para 2026, "es el momento de que se les reconozca a todos y que no haya excusas, que se cuantifique y, si es un derecho, que lo sea para todos los trabajadores".

"Lo que queremos es que se deje de dar largas y se atienda a la petición de los sindicatos, que lo han pedido simultáneamente, y el Gobierno de Cantabria les ha dicho en la mesa sectorial que lo iban a tramitar, pero para ello hay que modificar la ley", ha finalizado Pesquera.