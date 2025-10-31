El PSOE de Santander presenta enmienda a la totalidad al Presupuesto de 2026 y 52 parciales por 32 millones - PSOE

SANTANDER, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santander ha anunciado este viernes que ha presentado enmienda a la totalidad y 52 enmiendas parciales por valor de 32 millones de euros al proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Santander para 2026.

Así lo ha comunicado el portavoz socialista, Daniel Fernández, en una rueda de prensa, en la que también ha apostado por implementar la tasa turística para reducir la presión fiscal a los vecinos y ha criticado la "injusta" tasa de basuras.

Fernández ha denunciado la "nula voluntad" de la alcaldesa, Gema Igual (PP), para negociar este documento con los partidos de la oposición. En este sentido, ha afirmado que la regidora "esta cegada por esa mayoría absoluta" y que la línea continuista de los Presupuestos de 2025 "no funcionará" en 2026 porque va a "imponer" un modelo de ciudad que "está agotado y nos está llevando a la decadencia".

La enmienda a la totalidad, que ha registrado este jueves, cuenta con siete ejes, que son la deuda y la dependencia "estructural"; la presión fiscal "encubierta"; el modelo "privatizador"; el "abandono" de los barrios; la "ausencia" de política social y de vivienda; inversiones "concentradas" en la zona centro; y "falta" de participación ciudadana.

Por ello, Fernández lo ha calificado como el Presupuesto de la "inercia", que crece "a costa" de los vecinos, del Gobierno autonómico, el Gobierno central y de la deuda porque el Consistorio ha pedido un préstamo bancario de 27 millones de euros.

El líder socialista ha denunciado que este proyecto "no escucha a la ciudad, no combate las desigualdades entre barrios y no garantiza servicios públicos dignos; y peor es que hipoteca el futuro con más deuda y más contratos opacos".

"Este no es un presupuesto pensado para transformar la ciudad, sino para seguir gastando lo que viene de fuera, sin reformar nada por dentro. Sin política fiscal propia, sin inversión estratégica y sin visión de futuro", ha señalado Fernández.

SIETE EJES

En primer lugar, la enmienda critica la "dependencia estructural", ya que el 40% de los ingresos procede de fuente externas, lo que ha definido como "ausencia total" de estrategia fiscal propia. En este sentido, ha recogido que se trata de "una huida hacia delante", que no aprovecha "herramientas clave" como poner el marcha la tasa turística o nuevas colaboraciones público-privadas.

También, argumenta que se incrementan los ingresos porque se elige el camino "fácil de subir la carga fiscal a las familias" y de implementar de forma "regresiva e injusta" la nueva tasa de basuras, que recaudará más de 17 millones de euros, sin tener en cuenta "ningún" criterio social ni medioambiental. Además, señala que no se incluyen nuevas bonificaciones para las rentas medias y bajas.

En el tercer punto, indica que la gestión externalizada de los servicios públicos --por ejemplo, el servicio de limpieza-- "absorbe" 114 millones de euros, que suponen el 43 por ciento del total de gastos. Así, "se repiten deficiencias" como los servicios prorrogados, los sobrecostes "permanentes", la falta de control y evaluación y la reducción de personal para "fiscalizar incumplimientos".

Por otro lado, incide en el "abandono y desequilibrio" de los barrios porque "no hay proyecto, sino que repite actuaciones que no responden a las necesidades" de los santanderinos. Por ello, tilda la estrategia como "urbanismo de escaparate" porque se gobierna desde el centro "ignorando" a los que viven en la periferia.

En el quinto apartado, ahonda en la situación de la vivienda pública, centrada en la venta en lugar del alquiler social, lo que "aboca a cada vez más jóvenes irse a otros municipios; esto gentrifica el centro y envejece los barrios". En este sentido, considera que Santander "renuncia a proteger a su gente".

Por otra parte, define la centralidad de la estrategia, que "relega a los barrios" y "expulsa" de ellos al pequeño comercio, con una ciudad "pensada para el turista".

Por último, reclama una política de participación ciudadana "real" que afronte con los propios vecinos las "necesidades de presente y de futuro" de la capital cántabra.

PROPUESTAS

En cuanto a las 52 enmiendas parciales presentadas, el Partido Socialista detecta necesidades en diferentes capítulos del Presupuesto. Estas propuestas parten del "contacto directo" con los barrios y del diálogo con colectivos sociales, profesionales y vecinales.

En materia de vivienda, el PSOE ha plantea la creación de un parque municipal de alquiler público y la puesta en marcha de un programa para movilizar viviendas vacías a través de convenios con propietarios, como fórmula para hacer frente a la emergencia habitacional y a la falta de acceso de los jóvenes a una vivienda digna.

En servicios sociales y cuidados, los socialistas apuestan por reforzar los recursos del Centro Princesa Letizia, ampliar las ayudas a la dependencia y establecer nuevos convenios de colaboración con entidades del tercer sector y colegios profesionales que permitan una atención más ágil y personalizada.

En conciliación, proponen la apertura de guarderías municipales y el impulso de programas de apoyo a las familias durante los periodos no lectivos, para facilitar la vida laboral y familiar de muchas mujeres que hoy cargan con dobles o triples jornadas de cuidados.

En movilidad sostenible, las enmiendas reclaman un plan de mantenimiento real para rampas y escaleras mecánicas, la mejora del servicio de transporte urbano con nuevas líneas y frecuencias, la instalación de marquesinas en las paradas más expuestas y la creación de una red de carriles bici útil y conectada.

En el capítulo de barrios, el PSOE apuesta por un plan de inversión directa territorializada que permita a cada distrito ejecutar pequeñas obras de mejora urbana y por un programa específico de construcción de parques cubiertos e infraestructuras vecinales para reforzar el tejido social y la convivencia.

En sostenibilidad, proponen el lanzamiento del plan 'Santander más verde', con actuaciones de renaturalización urbana, creación de huertos comunitarios, incremento de zonas de sombra y arbolado y mejora de la calidad ambiental de los espacios públicos.

En comercio y empleo, defienden un programa de apoyo al emprendimiento local, la dinamización de los mercados municipales y la creación de la iniciativa 'Negocios Abiertos' para visibilizar el comercio de proximidad y generar actividad en todos los barrios.

En participación ciudadana, plantean la recuperación de los presupuestos participativos y el refuerzo de los Consejos de Distrito como instrumentos de democracia local y cogestión de lo público.

Y en materia fiscal, proponen por primera vez la implantación de una tasa turística finalista que permita financiar servicios culturales, medioambientales y urbanos sin cargar más sobre los vecinos, con criterios de progresividad y justicia fiscal.

"No son ocurrencias, ni gestos; son una alternativa viable, valiente y necesaria y representan otra forma de gobernar, que pone a las personas por delante de los titulares y escucha, planifica e invierte con sentido", ha manifestado el líder socialista.