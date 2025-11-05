El PSOE solicitará en el Parlamento que se admitan más comparecencias "esenciales" a la Ley de Vivienda de Cantabria - PSOE

SANTANDER, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE solicitará en el Parlamento regional que se admitan más comparecencias "esenciales" a la Ley de Vivienda de Cantabria, tras la "extrema gravedad" del "veto" de Partido Popular y Vox a "escuchar a entidades que están en primera línea".

En concreto, los votos de PP y Vox en la Comisión parlamentaria para aprobar las comparecencias ha servido este martes para sacar adelante una lista en la que aparecen la Plataforma de Afectados por la Ocupación, el Consejo Económico y Social, la SAREB, CEOE-CEPYME, GESVICAN, la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander y catedráticos de la Universidad de Cantabria, entre otros.

Sin embargo, en una rueda de prensa, la portavoz del Partido Socialista de Cantabria (PSC-PSOE), Ainoa Quiñones, ha lamentado este miércoles la ausencia de entidades como el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), el Consejo de la Juventud (CJC), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Federación de Asociaciones Vecinales (Fecav), Cruz Roja, CCOO, UGT, Nueva Vida o Cáritas.

"Vetar sus voces es negar la experiencia que nace de nuestros barrios y de nuestros municipios; la experiencia de quienes viven en primera persona el problema de la vivienda y a los principales perjudicados del acceso a la vivienda en Cantabria", ha denunciado la socialista, quien cree que este "veto es antidemocrático".

Quiñones ha asegurado que el Gobierno de Cantabria (PP) quiere "silenciar a quienes representan a una ciudadanía organizada", mientras acepta las comparecencias de "la Plataforma Antiocupa o la patronal", lo que para la portavoz "demuestra que solo dejan hablar a quienes piensan como ellos".

En esta línea, ha defendido que una ley "tan importante" para la comunidad autónoma "debería nacer desde el consenso y el acuerdo" y con el objetivo de que la vivienda sea "un derecho y no un privilegio o una herramienta para especular y para enriquecer a los grandes tenedores".

"Es una ley que nace muerta, sin diversidad ni pluralidad", ha sentenciado la líder socialista, quien piensa que este hecho es "un rechazo más de Buruaga a hablar, acordar y entenderse con quien no piensa como ella".

En este sentido, ha resumido la "nula capacidad" del Ejecutivo para "llegar a acuerdos" con los profesores; ayudar a los ganaderos con la dermatosis nodular contagiosa; solucionar los "problemas" del SUAP; o "para la memoria de quienes sufrieron la represión de la dictadura" en el Palacio de la Magdalena.

"PACTOS OCULTOS" ENTRE PP Y VOX

Por otro lado, Quiñones ha criticado los "pactos ocultos" del PP, que "solo ha querido pactar el presupuesto con Vox", ha dicho. Asimismo, ha advertido que los pactos con la "extrema derecha no solo condenarán el presente, sino también van a hipotecar el futuro de nuestros hijos".

En esta línea, ha afirmado que Buruaga "va a hacer todo lo posible" por pactar el Presupuesto de Cantabria para 2026 con Vox, que "es su aliado natural y ha logrado que sea su único aliado posible".

Así afronta el PSC-PSOE la semana en la que el Gobierno regional se va a reunir con todas las formaciones parlamentarias. A la misma, los socialistas acudirán con la disposición de "escuchar".

Sin embargo, Quiñones ha adelantado que después de los "pactos ocultos con Vox", esa "no es la línea que nos gustaría seguir" al Grupo Parlamentario Socialista.

Asimismo, la socialista ha opinado que "es evidente que el PP ya tiene el no del PRC" a los Presupuestos después de que los 'populares' "no van a hacer en un mes lo que no han hecho en dos años".

También, ha planteado la línea "totalmente infranqueable" del "desmantelamiento de los servicios públicos". Así, ha apostado por "más derechos y menos derechas".

DATOS ECONÓMICOS

Por otra parte, Quiñones ha dicho que "todo lo que en España va bien, en Cantabria va peor" y ha asegurado que la comunidad se parece más a la de 2011 "cuando no había proyectos, ni ilusión, ni inversiones" que la a la España actual, que "crea empleos y avanza en derechos".

En concreto, ha citado datos económicos del año 2024, en el que España creció un 3,4%, mientras que Cantabria "solo" lo hizo un 2,3%, siendo "la última comunidad autónoma".

También, ha citado los últimos datos de empleo, que en España ha subido en 142.000 personas y en Cantabria ha disminuido en 532. Por último, ha citado el paro, que en España "solo ha crecido un 0,9%", mientras que en Cantabria un 2%.

Así, ha culpabilizado a la presidenta de Cantabria del "este paso de gigante hacia atrás" porque Buruaga.