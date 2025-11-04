Rachas de viento de 83 km/h en Alto Campoo, las más fuertes del país en el arranque del día

SANTANDER, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alto Campoo, en la Hermandad de Campoo de Suso, ha registrado esta madrugada rachas de viento de 83 kilómetros por hora, las más fuertes del país en estas primeras horas del martes, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

También forman parte del ranking nacional de rachas de viento los municipios cántabros de San Roque de Riomiera, donde han soplado algunas de hasta 77 km/h, y Ramales de la Victoria, donde han llegado a los 72 km/h.

En Cantabria, hay avisos de nivel amarillo por vientos de hasta 90 kilómetros por hora en Liébana (desde las 12.00 hasta finalizar el día) y a partir de las 18.00 horas en el centro y Valle de Villaverde, y de 80 km/h en la Cantabria del Ebro (también desde las seis de la tarde).