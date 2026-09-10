Readjudicadas las dos VPO de Orejo aledañas a la okupada tras no cumplir los primeros agraciados las condiciones

Archivo - Vivienda del Gobierno okupada en Orejo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las dos viviendas públicas en régimen de alquiler asequible de Orejo (Marina de Cudeyo) aledañas a la okupada han tenido que ser readjudicadas porque los primeros agraciados en el sorteo celebrado en junio "no cumplían las condiciones" exigidas, con lo que se ha pasado a los siguientes de la lista y "en los próximos días" recibirán las llaves.

Mientras, el adjudicatario de la vivienda okupada --a priori por una pareja y una niña-- no podrá entrar aún a vivir en ella porque se está a la espera de que el juzgado resuelva el lanzamiento, según ha explicado este jueves el consejero del ramo, Roberto Media (PP).

En declaraciones a la prensa, ha lamentado que el adjudicatario al que le corresponde esta vivienda, que ha ido "por el cauce normal" y que "tiene derecho" a ella, no pueda disfrutarla y mientras sigan habitándola los okupas, que "entraron allí con una patada en la puerta y que no se marchan".

El Gobierno denunció en abril ante la Guardia Civil esta ocupación ilegal y el pasado 17 de junio se celebró el juicio, donde compareció una de las okupas, para la que la Fiscalía solicitó una multa de 270 euros y el desalojo del piso en un plazo máximo de 15 días.

El Ejecutivo, propietario de dicha vivienda, se adhirió a la petición del ministerio público e interesó igualmente que se vaya esta 'okupa' del inmueble y se fije el lanzamiento, para ella o cualquier otro ocupante ilegal, "lo antes posible".

Durante su declaración, la chica reconoció la 'okupación' y alegó que tanto ella como el resto de ocupantes pagaron a un marroquí para entrar en el piso.

Después de que el juzgado que vio el caso solicitara información adicional, se está a la espera de sentencia, han indicado desde el Gobierno.

LEY ESTATAL DAÑINA.

Estas tres viviendas públicas para alquiler asequible fueron habilitadas en bajos destinados a locales comerciales que llevaban años cerrados en la urbanización de 51 VPO promovida por la empresa pública Gesvican.

El consejero ha vuelto a atribuir esta situación de okupación en esta vivienda pública de Orejo y otras que se dan en diferentes lugares de Cantabria --como ocho de la urbanización Las Llamas II de Argoños con sentencia de derribo-- a una "ley estatal de vivienda que es absolutamente dañina para aquellos que necesitan tener una vivienda".

Media ha vuelto a reclamar al Ejecutivo central que "tome medidas" porque "esto es insotenible" y también ha instado al delegado del Gobierno en Cantabria y secretario autonómico del PSOE, Pedro Casares, que "deje de sonreír y de ponerse en fotos y se dedique a trabajar".

El consejero ha realizado estas declaraciones, a preguntas de la prensa, durante la presentación de una campaña sobre reciclaje de vidrio.