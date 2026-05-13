La rectora de la UC y el exdirector de Solvay, Premios a la Excelencia Profesional en Cantabria 2026

Archivo - La rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, posa para Europa Press - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Unión Profesional Cantabria ha acordado conceder, en su tercera edición, los Premios a la Excelencia Profesional a la rectora de la Universidad de Cantabria (UC), Conchi López, y al exdirector de Solvay, José Luis Zárate, en reconocimiento "a sus destacadas trayectorias profesionales, su compromiso con la sociedad cántabra y su contribución al desarrollo académico, empresarial e institucional de Cantabria".

Así lo ha anunciado este miércoles la Unión Profesional, que ha explicado que estos galardones nacieron con el objetivo de distinguir a personas que representan los valores que inspiran a las profesiones colegiadas: la excelencia, el compromiso ético, la responsabilidad social y el servicio a la ciudadanía.

La candidatura de Conchi López ha sido presentada por el Colegio Oficial de Economistas de Cantabria, que destaca su "firme compromiso con la excelencia académica, la gestión universitaria y el desarrollo económico y social de nuestra región".

Catedrática en el área de Organización de Empresas, su trayectoria docente, investigadora y de gestión la ha convertido "en una figura de referencia en el ámbito universitario y en un puente entre el conocimiento y la sociedad". Su labor ha contribuido al impulso de políticas de calidad, innovación y apertura institucional, además de mantener una activa participación en iniciativas vinculadas al progreso de Cantabria, ha destacado la Unión Profesional.

Por su parte, José Luis Zárate ha sido distinguido por "una extensa y brillante trayectoria profesional" ligada al desarrollo industrial y empresarial de Cantabria.

Ingeniero Industrial y exdirector de la fábrica de Solvay en Torrelavega, ha desempeñado responsabilidades de máxima relevancia tanto en España como en Francia, liderando proyectos estratégicos vinculados a la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad industrial.

Asimismo, Unión Profesional Cantabria ha querido destacar su contribución institucional como presidente del Consejo Social de la Universidad de Cantabria, cargo desde el que ha impulsado la conexión entre universidad, empresa y sociedad, favoreciendo la transferencia de conocimiento y la empleabilidad.

Con estos reconocimientos, Unión Profesional Cantabria pone en valor el papel de las profesiones colegiadas como motor de progreso y cohesión social, así como la importancia de referentes profesionales cuya trayectoria constituye un ejemplo de dedicación, liderazgo y servicio público.

La entrega de los III Premios a la Excelencia Profesional tendrá lugar el próximo 26 de mayo, a las 19.00 horas, en el Palacio de La Magdalena de Santander, en un acto institucional que reunirá a representantes de colegios profesionales, instituciones y sociedad civil cántabra.

En anteriores ediciones, Unión Profesional Cantabria reconoció las trayectorias de Victoria Ortega, Tomás Cobo e Íñigo Losada.