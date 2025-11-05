Se refuerza por el fuerte viento el dispositivo para la extinción del incendio en Cabezón de Liébana

SANTANDER, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo desplegado para sofocar el incendio forestal declarado el pasado domingo en Cabezón de Liébana, entre las localidades de Luriezo y Aniezo, se va a reforzar, ya que no ha sido extinguido ni controlado debido al fuerte viento que se está registrando en la comarca lebaniega, en alerta naranja este miércoles por rachas de hasta 100 kilómetros por hora.

Así, el fuego continúa activo y aunque las previsiones meteorológicas son buenas, en lo relativo al cambio en la dirección y en la velocidad del viento, el operativo se reforzará esta tarde con la intervención de otras tres brigadas de bomberos forestales de la Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, que se sumarán a las cinco que están actuando en los dos flancos del incendio.

Y contarán además con el apoyo de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica con base en Ruente, según ha informado el director general de Biodiversidad del Ejecutivo regional, Ángel Serdio.

DEFENDER LA POBLACIÓN DE ANIEZO

En declaraciones remitidas a los medios ha explicado que en el flanco este del fuego, en Cabezón de Liébana, están actuando tres brigadas de bomberos forestales de la Consejería con el apoyo de un 'bulldozer', realizando cortafuegos para "defender" la población de Aniezo en caso de que el incendio "actúe de recula".

Y en el flanco oeste, entre Cillorigo y Cabezón de Liébana, están trabajando hasta ahora dos brigadas de bomberos forestales de la Dirección General de Montes.

Por último, Serdio ha indicado que en el resto de Cantabria la situación es de "normalidad", pese a lo cual el dispositivo de extinción de incendios permanece activado en su nivel 2 en toda la región.