Reinosa amanece a -7,7 grados, la segunda temperatura más baja en lo que va de día

SANTANDER 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Reinosa ha amanecido este lunes a -7,7 grados bajo cero, la segunda temperatura más baja del país en lo que va de jornada, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Solo Cap de Vaquèira, en Lérida, ha anotado una temperatura más baja que la de Reinosa al registrar -9,5ºC a la 1.20 de la madrugada.

Aunque fuera del ránking nacional de temperaturas mínimas, otros puntos de Cantabria se han despertado esta mañana a bajo cero, como ha sido el caso de las localidades de Cubillo del Ebro (-4,2ºC) y Polientes (-2,9ºC), ambas en el municipio de Valderredible; Tama, en Cillorigo de Liébana (-2,1ºC), y Bárcena Mayor, en Los Tojos (-1,8ºC).

También en Cabaña Verónica, en Picos de Europa, los termómetros han anotado temperaturas bajo cero, concretamente -1,7ºC esta medianoche.

Por otro lado, Coriscao, también en Picos de Europa, ha registrado rachas de viento de 59 kilómetros por hora, las séptimas más fuertes del país en lo que va de jornada.