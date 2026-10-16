El remolque de un trailer bloquea la A-67 durante una hora y media

Imagen dle suceso. - 112 CANTABRIA

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El remolque de un trailer se ha soltado de la cabeza tractora y ha bloqueado la A-67, a la altura de Santiurde de Reinosa, durante una hora y media.

En un comunicado, el 112 Cantabria ha subrayado que otro transportista ha reparado la parte impulsora, mientras los bomberos del Gobierno regional han elevado el remolque manualmente para engancharlo y poder retirar el camión.

Agentes de la Guardia Civil han habilitado un paso alternativo y han realizado labores de apoyo y colaboración en las maniobras de reenganche.

Emergencias también ha movilizado a mantenimiento de carreteras.