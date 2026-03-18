La renovación de 14 kilómetros de tuberías en Valdáliga concluirá "en las próximas semanas" - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las obras de renovación de cerca de 14 kilómetros de tuberías de abastecimiento del Plan Valdáliga concluirán en las próximas semanas, tras una inversión de 1,8 millones de euros por parte de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

Así lo ha afirmado el titular del ramo, Roberto Media, que ha supervisado este miércoles la actuación, que acomete la empresa SENOR, para sustituir las tuberías que discurren desde el depósito de Radillo hasta distintos barrios de Lamadrid, así como al municipio de San Vicente de la Barquera, y que se encuentran "muy deterioradas y con numerosas fugas a consecuencia de sus más de 45 años de antigüedad".

Esta infraestructura de fibrocemento comprometía la calidad y la garantía del abastecimiento de agua a los vecinos de estas zonas, por lo que el proyecto consiste en cambiarlas por otras de fundición dúctil y de mayor diámetro.

El consejero ha estado acompañado por el alcalde de Valdáliga, Lorenzo González, y varios miembros de la Corporación, ha informado el Gobierno de Cantabria.

ACTUACIÓN

Por un lado, se actúa entre el depósito de Radillo y el de La Maza, con una longitud cercana a los cinco kilómetros, así como en el tramo que conecta este último con el puente de La Maza, en el municipio de San Vicente de la Barquera.

Asimismo, el proyecto contempla la renovación del trazado que discurre desde el depósito de Radillo hasta el límite norte de Sejo de Abajo, donde finaliza el municipio de Valdáliga.

Como en otras similares, esta actuación ha aprovechado para que la mayor parte del trazado discurra por viales públicos, con el objetivo de sacar estas conducciones de terrenos privados y mejorar el acceso a la infraestructura ante cualquier actuación de mantenimiento o avería.

El consejero ha destacado que esta inversión generará "importantes beneficios", como la reducción de las fugas, que optimizará el aprovechamiento del agua captada del río Escudo en Roiz y mejorará la sostenibilidad hídrica y ambiental del entorno. Asimismo, incrementará la eficiencia energética del sistema y disminuirá sus costes de explotación, al evitar el bombeo de caudales que anteriormente se perdían.

Del mismo modo, supondrá un ahorro económico adicional al reducir los riesgos asociados a la explotación y las necesidades de mantenimiento, al minimizar las reparaciones derivadas de las fugas que se producían de forma recurrente.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALES

Durante su visita, Media también ha comprobado el estado de los trabajos de conservación y mantenimiento financiados por su departamento en varios viales municipales con una inversión de casi 50.000 euros.

En concreto, se ha pavimentado con un doble tratamiento superficial de gravilla el vial que conecta los barrios de La Herrería con San Vicente del Monte. Además, se ha bacheado el tramo que une la N-634 con el cruce de Argüedes, en la zona de Lamadrid, y se han pavimentado con hormigón otros dos tramos en zonas cercanas a actividades agrícolas o ganaderas, que estaban en mal estado a consecuencia del paso de maquinaria pesada y tráfico continuo.

En conjunto, se ha actuado sobre aproximadamente 8.000 metros cuadrados de superficie, en unas obras que ha ejecutado Copsesa y en las que también han intervenido los equipos del Parque de Maquinaria del Servicio de Vías y Obras, encargados de las labores previas, como la regularización de los viales, la limpieza de márgenes y cunetas y la aportación de áridos necesarios para el tratamiento.

Por su parte, el regidor ha agradecido al Gobierno estas actuaciones, al destacar especialmente la mejora del sistema de abastecimiento de agua, que ha reducido de forma "significativa" las pérdidas que se registraban en la red. Asimismo, ha puesto en valor la intervención en los viales municipales, donde, dada la gran extensión de Valdáliga, el apoyo institucional resulta "fundamental" para acometer estas obras, que serían "muy difíciles de costear únicamente por el Ayuntamiento".