Rescatado un senderista desorientado y con síntomas de hipotermia en Picos de Europa

SANTANDER 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno regional han rescatado esta madrugada a un senderista en la pista que une Espinama y Aliva, en la zona cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa. El hombre había pasado una noche en las minas de Lloroza y estaba desorientado y con síntomas de hipotermia.

Según ha informado el Centro de Atención a Emergencias, allegados al senderista avisaron al 112 al no llegar éste al punto de encuentro.

Un grupo de bomberos comenzó la búsqueda en un vehículo 4x4 desde Espinama, mientras un segundo grupo acudió a Fuente Dé a entrevistarse con las personas que dieron el aviso, que facilitan información importante para su localización.

El senderista fue localizado en el rastreo de la pista. Se le facilitó avituallamiento y fue evacuado a Espinama sin necesidad de asistencia sanitaria.