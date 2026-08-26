Rescatados los dos tripulantes del pesquero 'Comillas Tercero' tras incendiarse al norte de Castro

Rescate de tripulantes del pesquero 'Comillas Tercero' incendiado al norte de Castro - SALVAMENTO MARÍTIMO /DELEGACIÓN

SANTANDER, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los dos tripulantes del pesquero 'Comillas Tercero' han sido rescatados esta mañana tras incendiarse el barco al norte de Castro Urdiales.

El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCS) de Bilbao, bajo la dirección de la Capitanía Marítima de Santander, ha coordinado el rescate de los dos tripulantes del buque, que declaró un fuego a bordo cuando navegaba a unas 7 millas al nornordeste de Punta Pescador, frente a la costa oriental de Cantabria.

Tras recibirse la llamada de socorro a las 8.00 horas, el CCS Bilbao movilizó la embarcación Salvamar Alcyone y el helicóptero Helimer 206, y contó además con la colaboración de varios pesqueros que se encontraban en las proximidades.

Los dos tripulantes abandonaron el buque en una balsa salvavidas y fueron localizados y rescatados, a las 8.13 horas, por el pesquero 'Lutxi', ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria.

A la llegada de los medios de Salvamento Marítimo, el pesquero incendiado se encontraba prácticamente consumido por las llamas. Uno de los tripulantes presentaba quemaduras en la cara, por lo que fue evacuado a las 9.22 horas por el helicóptero Helimer y trasladado al aeropuerto de Santander para su atención sanitaria con una ambulancia.

Y el segundo fue trasladado por la Salvamar Alcyone hasta Laredo donde atracó a las 10.05 horas. Mientras, El buque SAR Gavia se ha dirigido a la zona de la emergencia para comprobar el estado del pesquero.