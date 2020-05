Revilla cree que en general la actitud de la gente es "ejemplar" aunque "siempre hay excepciones"

SANTANDER, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, ha afirmado que "en general", el comportamiento de la gente durante el estado de alarma "ha sido espectacular, ejemplar, disciplinado", y ha puntualizado que "siempre hay excepciones".

Revilla ha realizado esta valoración a preguntas de los medios en relación al desalojo de un bar de Santander este lunes, en el primer día de la fase 1 de la desescalada.

El presidente ha señalado que el carácter de los españoles no es por ejemplo como el de los finlandeses, que "no se saludan por la calle y a las ocho no había nadie en la calle".

"A nosotros nos gusta dar un abrazo a un amigo, ir a tomar las rabas y el blanco, salir, romerías,.... Somos así. Por eso ha habido también muchos contagios en España, porque somos muy participativos en la vida social", ha reiterado Revilla, quien ha insistido que aún así, "el comportamiento ha sido ejemplar".

En cuanto a las "excepciones" de "unos pocos", ha afirmado que "para eso están los cuerpos de seguridad del Estado y las multas previstas", de las que se han puesto "algunas gordas".

Revilla considera que "los primeros que tenemos que denunciar los comportamientos que se salgan de la norma somos nosotros mismos". "Si vemos que en un lugar hay algo que está complicando la situación a los demás hay que decirlo, pero en general yo creo que la gente está siendo muy razonable", ha insistido.

El presidente ha realizado estas declaraciones en la estación de ITV del polígono de Raos, que ha visitado con el consejero de

Innovación, Industria, Transportes y Comercio, Francisco Martín, con motivo de su reapertura en la fase 1 de la desescalada.