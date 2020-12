Revilla irá a Bruselas a exponer a autoridades de la UE los proyectos de Cantabria para fondos europeos

Espera tener la "misma capacidad de convencerles" que "a veces tiene para convencer" en España

SANTANDER, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, acudirá a Bruselas a presentar a las autoridades europeas, "al más alto nivel", los proyectos que la comunidad ha presentado para intentar captar parte de los fondos europeos de recuperación e intentar "convencerles" de que sean financiados.

Aunque Cantabria ha presentado más de un centenar de proyectos para intentar captar estos fondos, sobre todo, el presidente regional tiene previsto incidir en los que tienen que ver con el futuro polígono de La Pasiega; la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), y el gran proyecto para crear un conglomerado de salud liderado por Valdecilla, que son, según ha dicho, "los prioritarios".

Precisamente, Revilla y la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, se han reunido este miércoles en el Parlamento regional con el secretario de Estado para la UE, Juan González, para, entre otros asuntos, exponerle los proyectos que ha presentado Cantabria, sobre todo estos tres últimos, ante los que el representante del Gobierno regional se ha mostrado "muy impresionado".

Además, González ha recordado que estos proyectos ya fueron "elogiados" por el propio presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, en su reciente visita a Comillas, donde presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía europea.

La reunión de Revilla con las autoridades europeas estará organizada por el secretario de Estado para la UE. "En cuanto me lo haya organizado, me cojo billete y me voy a Bruselas", ha dicho Revilla, que se ha mostrado "muy ilusionado" con el horizonte que abren estos fondos europeos.

Revilla ha destacado que, en esta pandemia, la "UE ha actuado con una energía que hay que agradecer", "poniendo a disposición" de los Estados miembros cantidades de dinero "muy importantes" para financiar "proyectos sólidos" que vayan en la línea con las directrices que marca Europa.

"Espero que la misma capacidad que a veces tengo para convencer a algunos aquí pues también tenga esa capacidad de convencer en Europa", ha dicho Revilla, que espera que esa reunión con autoridades europeas con capacidad de decisión se celebre "pronto a ser posible" porque "apremia el tiempo" y "las decisiones se van a tomar rápido".