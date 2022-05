Revilla se suma a la condena al bombardeo de Gernika y lo compara con la guerra en Ucrania

El presidente del Senado descarta posicionarse sobre la moción del PNV porque cree que "no debe entrar en el juego político"

SANTANDER, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha sumado a la condena al bombardeo de Gernika perpetrado durante la Guerra Civil, que, según ha dicho, le "recuerda bastante" a la actual guerra en Ucrania.

"Gernika fue el primer momento en el que la humanidad tiene constancia de lo que es un régimen absolutamente depredador y asesino, fue un campo de experimento de lo que luego hicieron otros países y, por desgracia, como la historia siempre acaba repitiéndose, como está haciendo Putin en Ucrania", ha lamentado.

Revilla ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios durante la visita a Cantabria este jueves del presidente del Senado, Ander Gil, un día después de aprobarse en la Cámara Alta una moción impulsada por el PNV para condenar el bombardeo de Gernika de 1937.

Cuestionado sobre si cree que el Gobierno debería aprobar también la iniciativa, Gil solo ha respondido que, aunque tiene su opinión personal, como presidente del Senado "no debe entrar en el juego político", sino limitarse a dar traslado al Ejecutivo de lo aprobado en la Cámara.

Sí se ha pronunciado al respecto el presidente cántabro, que no ha dudado en condenar tal "salvajada" aunque no entiende "qué culpa tendrá ahora el Gobierno de España". "No la veo", ha sentenciado, opinando que ningún miembro del Ejecutivo lo verá con buenos ojos, aunque en el Congreso y el Senado "pueda haber alguno" que sí.

"El Gobierno lo condenará con seguridad. Cómo no vamos a condenar aquella atrocidad" ha dicho, recordando que fue "algo tremendo" y similar a la guerra de Ucrania, donde "un elemento como Putin está practicando esa política de tierra quemada y de arrasar poblaciones civiles. Me parece lo mas lamentable y terrible de las guerras, que paguen inocentes y que se haga más allá de la confrontación bélica entre profesionales", ha concluido Revilla.