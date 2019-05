Revilla tiene "buenas sensaciones" y augura que PRC ganará y con "una notable subida"

Publicado 24/05/2019 12:27:27 CET

SANTANDER, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria y candidato del PRC a la reelección, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado hoy que tiene "muy buenas sensaciones" sobre los resultados que obtendrá su partido este domingo, 26 de mayo, y ha augurado que los regionalistas "vamos a ganar las elecciones" cumpliendo así uno de los "sueños" de la formación política en sus más de 40 años de historia.

Revilla ha hecho balance de la campaña electoral desarrollada por el PRC en una rueda de prensa en la que ha confiado en que, tras las elecciones del domingo, el PRC sea "el partido hegemónico" aunque no ha querido desvelar su estimación personal sobre los escaños que obtendrán los regionalistas en el Parlamento. "Salvo a cuatro a cinco del partido, no digo lo que creo que saldrá porque puede haber gente que piense que voy de subido o, al contrario, que se desmotive", ha dicho.

Pero de lo que sí está seguro el líder del PRC es que el partido va a registrar una "subida notable" en el número de votos y que va a "ganar las elecciones", y es una "expectativa" que "está en la calle". Además, ha augurado que la "gran subida" de los regionalistas se va a registrar en la capital de Cantabria, en Santander, y, por ello, la mitad de los actos protagonizados por él han sido en la ciudad.

"Esperamos un muy buen resultado porque el PRC es el partido que está en auge claramente y eso espero que se refrende el domingo y así cumplir el último sueño del partido, que es ganar las elecciones en Cantabria tras haber conseguido colocar un diputado en Madrid", ha añadido el presidente regional y secretario general del PRC.

Revilla ha repasado la campaña para las elecciones de este 26M, aunque en realidad han sido dos por las generales a las que el PRC concurría por tercera vez en su historia --también se presentó en 1993 y en 2011-- y ha logrado el "hito histórico" de sacar un diputado, José María Mazón.

"En realidad han sido más de 60 días de campaña, en los que he ido de un lado para otro y me he encontrado muy bien en esta campaña", ha señalado el candidato regionalista, que ha agradecido el trabajo realizado por los candidatos a los ayuntamientos y juntas vecinales de toda Cantabria, ya que el PRC se presenta candidaturas en los 102 municipios y en todas las pedanías.

Ha dicho que hoy cierra la campaña con la sensación de estar "muy fresco, como deseando que esto siguiera unos días más", no porque crea que le ha faltado tiempo para trasladar las propuestas del PRC y llegar a la gente sino porque "he encontrado muy buen ambiente en todos los sitios".

"Aunque todos dirán lo mismo, no ha habido más que bajar a la plaza del Ayuntamiento de Santander, donde yo he pasado en algunas elecciones por la soledad más absoluta y viendo como el PP tenía filas de fervientes admiradores pidiéndole la papeleta, y ahora es el PRC el que concita a la gente en torno a su kioskito y pedir la papeleta", ha manifestado.

Por ello, ha asegurado que tiene "muy buenas sensaciones" de cara al domingo y, especialmente en Santander, ciudad a la ha dedicado por lo menos la mitad del tiempo de la campaña, con actos o a estar por las calles y barrios, y donde, ha apuntado, ha firmado más de 13.800 frisbies, a los que se suman los que también ha rubricado en lugares como Torrelavega o Castro Urdiales. "El partido tiene expectativas de obtener más votos y escaños y es en Santander, no puede haber otro lugar", ha apostillado.

Revilla también ha destacado el "respeto" entre los partidos políticos a lo largo de esta campaña electoral, "cada uno ha defendido sus opciones con educación, sin salidas de todo ni insultos, cosa que valoro positivamente". "Quizá esta campaña haya sido la más tranquila y respetuosa de las que yo he vivido", ha dicho, y ha recordado que son ya 10 las campañas autonómicas a las que ha concurrido.

"No ha habido crispación, ni guerra de carteles, ni incidentes, por lo que valoro muy positivamente el comportamiento cívico de todos los partidos", ha añadido Revilla que, tras ello, ha considerado que sólo falta que llegue el domingo y que, a pesar de lo que se augura, haya una "alta participación".

Así, ha animado a los ciudadanos a acudir a votar este domingo porque, "si vota mucha gente, la democracia es más fuerte y tiene más valor el resultado electoral". "Las elecciones del 28A han sido un ejemplo cívico de participación y, por eso, hago un llamamiento a que todo el mundo vaya a votar", ha apostillado.

Además, ha señalado que en estas elecciones se deciden cosas "muy importantes" como son las juntas vecinales, la entidad más próxima a los ciudadanos; los ayuntamientos, que son "fundamentales" porque "gestionan muchas cosas"; y el Gobierno regional, que también es "muy importante".

A todas las administraciones, desde las menores hasta el Gobierno, el PRC lleva en sus candidaturas a más de 2.000 personas, que sumadas a las que llevan el resto de partidos, hace, según Revilla, que "casi todo el mundo tenga algún pariente candidato" por lo que espera que haya una "importante movilización del voto".