El rock, protagonista de la segunda jornada de la Semana Grande de Laredo

LAREDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El rock protagonizó la segunda jornada de la Semana Grande de Laredo con un concierto tributo a AC/DC y las actuaciones de las bandas locales Los grupos The Bon Scott Band, Jet Lag Disorder, Cantauciones y Los Fenómenos Costeros.

Se celebraron en la Alameda Miramar, donde se concentraron "cientos" de personas desde primera hora de la tarde hasta la madrugada, ha indicado el Ayuntamiento, que ha destacado las actuaciones de las "talentosas" bandas locales y el "espectacular" tributo de The Bon Scott Band a AC/DC.

La jornada festiva comenzó a las 13.00 horas con Los Fenómenos Costeros, agrupación que mezcla el rock clásico con sonidos contemporáneos.

A las 14.00 horas fue el turno de Cantauciones, colectivo que ha ofreció una propuesta "más íntima" con canciones que exploran "emociones profundas" a través de "melodías cautivadoras y letras poéticas".

Más tarde, a las 20.30 horas, entró en escena Jet Lag Disorder, grupo que ha ganado seguidores con su "estilo único", combinando influencias de rock alternativo con toques modernos.

El plato fuerte llegó a las 22.30 horas con el tributo a AC/DC a cargo de The Bon Scott Band, reconocidos por su "fidelidad al sonido y la energía" del legendario conjunto australiano con un repertorio que incluye clásicos como 'Highway to Hell', 'Back in Black' y 'Thunderstruck'.

Este miércoles, día 28, la villa pejina revivirá los éxitos musicales de los años 90 con Dream Team Reload, Paco Pil, New Limit, Marian Dacal & Eva Martí y Ku Minerva.