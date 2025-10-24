La rotura de una tubería provoca una interrupción temporal del servicio de agua en la calle Perines hasta la medianoche

Archivo - Una persona llena un vaso de agua de un grifo.-ARCHIVO - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTANDER 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha informado de que una rotura registrada esta tarde en la red general de abastecimiento de la calle Perines ha obligado a realizar un corte temporal en el suministro de agua que afecta a siete bloques, concretamente a los portales comprendidos entre los números 49 y 55 y entre los 48 y 52.

Los técnicos del equipo de Aqualia se encuentran ya trabajando en la zona para reparar la avería y restablecer el servicio con "la mayor celeridad posible". Según las estimaciones iniciales, se prevé que el suministro quede totalmente restablecido alrededor de las 24.00 horas de este viernes.

Según ha explicado el Consistorio, nada más registrarse la incidencia se han remitido los mensajes de aviso a los teléfonos móviles de los usuarios afectados, informando de la avería y del tiempo aproximado de resolución.

El Ayuntamiento agradece la comprensión y colaboración de los vecinos mientras se desarrollan los trabajos y lamenta las molestias ocasionadas por esta incidencia, que "se está tratando de solucionar de la forma más rápida posible".