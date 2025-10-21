Salud planea mejorar el próximo año el consultorio de Santillana del Mar

El consejero de Salud, César Pascual, reunido con la alcaldesa de Santillana del Mar, Sara Izquierdo - GOBIERNO

SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud tiene prevista la ejecución de obras en el consultorio de Santillana del Mar el próximo año, enfocadas sobre todo en la mejora de la accesibilidad.

El Ayuntamiento ha trasladado a Salud varias opciones para rehabilitar estas instalaciones, con una principal que tendría un coste de unos 356.000 euros para renovar un edificio que ha quedado "un poco obsoleto, abandonado", y es "muy inaccesible" para las personas mayores al encontrarse en el casco antiguo de la villa.

Así lo ha trasladado la alcaldesa, Sara Izquierdo (PRC), tras una reunión mantenida este martes con el consejero de Salud, César Pascual (PP), para analizar la mejora de las infraestructuras sanitarias de Santillana del Mar, municipio que cuenta con una población "eminentemente envejecida", pero también con mucha población flotante.

Pascual e Izquierdo han analizado las necesidades y las opciones para mejorar el servicio a la población. Según la regidora, "es necesario avanzar en la mejora de las infraestructuras sanitarias y, a partir de ahí, podríamos empezar a pensar en incrementar los servicios, que hasta ahora han funcionado sin problemas".

El consejero ha explicado que el proyecto presentado se deberá redactar en los próximos meses para el año que viene acometer la obra.

Según ha dicho, se trata de una actuación que "no debiera alargarse demasiado", si bien afectará a la asistencia cuando se acometa la parte "más delicada" y habrá que buscar "alternativas" para las consultas.

También habrá que definir "quién hace la obra", si el Ayuntamiento o la Consejería, pues ésta lo financia dentro del programa de apoyo a los municipios para realizar consultorios, pero el inmueble es de propiedad municipal. "Tenemos dificultades para hacer nosotros una obra en un edificio que no es nuestro, pero también podemos buscar figuras", ha explicado Pascual.

La alcaldesa, que ha acudido al encuentro acompañada de la concejala de Sanidad, María Luz Muñoz, ha agradecido la receptividad del titular de Salud y ha expresado su "satisfacción" por que los proyectos de mejora sean pronto una realidad.

Santillana del Mar forma parte de la Zona Básica de Salud (ZBS) Altamira que, con una población adscrita de 14.998 personas, tiene al Centro de Salud de Puente San Miguel, a tan solo cuatro kilómetros de Santillana del Mar, como centro de referencia.

Además, la ZBS Altamira cuenta con nueve consultorios, tres de ellos ubicados en el propio municipio, como son los de Santillana del Mar, Ubiarco y Queveda, además de otros seis en Novales, Ruiloba, Oreña, Cóbreces, Viveda y Mijares.