San Roque de Riomiera y Cabaña Verónica, entre las rachas de viento más altas del país

Archivo - Paisaje de San Roque de Riomiera - MMS - Archivo

SANTANDER 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones meteorológicas de San Roque de Riomiera y Cabaña Verónica (situada en el Parque Nacional de Picos de Europa) han registrado esta madrugada unas rachas de viento que se sitúan entre las más altas del país, con 75 kilómetros por hora, solo superadas por otras cuatro estaciones.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, consultados por Europa Press, San Roque y Cabaña Verónica han registrado dichas rachas a las 5.40 y 0.10 horas, respectivamente. Además la estación pasiega ha registrado una velocidad máxima en sus vientos de 54 kilómetros por hora, lo que la coloca como la cuarta del país.

Sólo han registrados rachas inferiores a Cap de Vaquèira (Lleida), con 96 km/h; Radiotelescopio (Granada), 91 km/h; Hervás (Cáceres), 81 km/h; y Astún-La Roca (Huesca), 80 km/h.

A nivel regional, cierran las primeras posiciones Valderredible, con 50 kilómetros por hora; Alto Campoo, 49 km/h; y Coriscao (Picos de Europa), 44 km/h.

En el apartado térmico, Cabaña Verónica también se sitúa en la sexta posición a nivel nacional, tras registrar -4.3 grados centígrados a las 8.50 horas.