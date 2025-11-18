Santander acoge esta semana las XV Jornadas sobre la atención a los trastornos alimentarios

SANTANDER 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Santander acogerá este viernes 21 y sábado 22 las 'XV Jornadas sobre la atención a los trastornos alimentarios: anorexia y bulimia nerviosas'.

Organizadas por la Asociación para la Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa (ADANER Cantabria), se celebrarán en el salón de actos del hospital Valdecilla y contarán con la participación de prestigiosos expertos y profesionales en la materia con el fin de abordar los trastornos de la conducta alimentaria de manera efectiva y compasiva.

Así lo ha dado a conocer este martes la concejala de Salud, Zulema Gancedo, acompañada por el profesor asociado de Psiquiatría y responsable de la Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria del hospital Valdecilla, Andrés Gómez del Barrio, y por el responsable de ADANER Cantabria, Luis Bolado.

Gancedo ha destacado la importancia de estas jornadas ya que se trata de un problema que genera una patología física y psicológica importante y que puede llegar a limitar el desarrollo de una vida adulta plena y satisfactoria.

Tal y como ha detallado, los trastornos de la alimentación pueden afectar a cualquier persona y a cualquier edad y ha reconocido la importancia de la detección precoz, aspecto al que estas jornadas se dedican año tras año.

"Esta jornada representa un compromiso firme con la salud mental y el bienestar de nuestra comunidad, y desde el Ayuntamiento estamos encantados de colaborar y difundir en esta importante iniciativa que ya lleva desarrollándose varias ediciones", ha remarcado.

Bajo el título 'Avances y controversias en la atención a los TCA' la jornada representa una valiosa oportunidad para reflexionar, compartir experiencias y actualizar conocimientos en torno a las múltiples dimensiones de estos trastornos, ha señalado el Ayuntamiento.