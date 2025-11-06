Santander activa el dispositivo preventivo por aviso naranja en la costa

SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander activará este jueves el dispositivo preventivo por temporal marítimo ante las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha elevado a aviso naranja (riesgo importante) la alerta por fenómenos costeros en el litoral.

En concreto, se esperan entre las 15.00 y las 21.00 horas olas de 5 a 6 metros, con viento del oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), temporalmente de 62 a 74 km/h (fuerza 8), mar adentro.

Además, teniendo en cuenta la pleamar, que será entorno a las 16.45 horas con coeficiente 98, y siguiendo los protocolos establecidos, el Ayuntamiento desplegará el dispositivo preventivo, que comprende el cierre al tráfico y a peatones de la avenida Manuel García Lago, y se permitirá únicamente el acceso a residentes y clientes del hotel. Igualmente, se cerrará el minizoo de La Magdalena.

En nota de prensa, el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, ha hecho un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad de los ciudadanos, a los que recomienda seguir las indicaciones de los servicios de emergencias, para que eviten acercarse a zonas expuesta al oleaje.

Ha advertido que el dispositivo municipal podrá variar o prolongarse en función de la evolución del temporal y ha agradecido la labor de los cuerpos de protección ciudadana.