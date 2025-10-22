Santander activará la fase de preemergencia del PEMUSAN por el aviso rojo por fenómenos costeros

SANTANDER 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander activará este jueves el Plan de Emergencias Municipal (PEMUSAN) a la vista de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha anunciado aviso de nivel rojo por fenómenos costeros en el litoral de 8.00 a 11.00 horas y naranja para el resto de la jornada.

En concreto, la previsión con aviso rojo es de mar combinada del noroeste de 7 a 8 metros y viento del oeste o noroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8), localmente de 75 a 88 km/h (fuerza 9) mar adentro.

Por lo tanto, el Ayuntamiento activará la fase de preemergencia -PEMU 0- del dispositivo preventivo por temporal marítimo entre las 8.00 y las 11.00 de mañana. De este modo, estará prohibido el acceso peatonal y en vehículos a la avenida Manuel García Lago, permitiendo únicamente el acceso a residentes y clientes del hotel si la situación lo permite.

No estará permitido el aparcamiento de vehículos en todo el paseo del Chiqui y se cerrará el acceso del aparcamiento del Camello desde esta noche y hasta mañana a las 11.00 de la mañana.

El concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, ha indicado que, en función de la evolución de la situación, mañana se valorará ampliar los cortes o prolongarlos en el tiempo.

Con respecto a la alerta naranja, se prevé viento del oeste o noroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8), localmente de 75 a 88 km/h (fuerza 9) mar adentro, y mar combinada del noroeste de 5 a 7 metros. Además, las pleamares serán a las 6.02 y 18.18 horas con coeficientes de 76 y 73. También habrá alerta amarilla por viento.

Castillo ha destacado en un comunicado que comienza la época de alertas por oleajes y ha hecho un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad de los ciudadanos.

"No todas las zonas en las que azotan los temporales pueden balizarse y las previsiones no siempre se cumplen. En ocasiones la fuerza de los temporales es mayor que la inicialmente prevista, por lo que es necesaria la responsabilidad de los ciudadanos para evitar acercarse a zonas que puedan ser barridas por las olas", ha trasladado.