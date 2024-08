Santander aprueba iniciar expediente a Légamo por "incumplimientos" del contrato de parques y jardines

El Ayuntamiento ha detectado 12 infracciones por importe total de 77.000 euros en los seis primeros meses del contrato



SANTANDER, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado este lunes el inicio del expediente para la imposición de penalidades por el "incumplimiento" de las obligaciones derivadas del contrato de servicios suscrito con Légamo Infraestructura Verde, S. L., para la conservación, limpieza y mantenimiento de los parques públicos y jardines, y en general de la infraestructura verde. Se han detectado 12 infracciones en seis meses por importe total de 77.000 euros.

Así lo ha dado a conocer la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, en una nota de prensa en la que ha explicado que se trata de un trámite administrativo como resultado de "incumplimientos parciales o defectuosos" de las condiciones técnicas establecidas en el contrato, detectadas -ha indicado- durante los primeros meses de la prestación del servicio, atendiendo a los previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que lo rige.

El informe detalla cada uno de los incumplimientos detectados por el responsable del contrato, con la indicación de las cláusulas del contrato incumplidas y las penalidades que procede imponer según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) para los casos de incumplimiento, cumplimiento defectuoso y demora.

En concreto, tal y como ha detallado la edil, se trata de un total de 12 infracciones por importe de un total de 77.000 euros y que se produjeron durante los primeros meses de puesta en marcha del servicio a cargo de Légamo.

Para Rojo, este expediente es "un ejemplo más" de la "responsabilidad y buen hacer" del equipo de Gobierno del PP que mantiene "la firmeza en la exigencia del cumplimiento de los contratos" que las empresas mantienen con la administración local para la prestación de los diferentes servicios.

Por ello, ha asegurado que se están adoptando todas aquellas medidas que, de acuerdo a lo que establezcan los diferentes departamentos técnicos municipales, haya que poner en práctica "para asegurar la prestación con las máximas garantías y estándares de calidad de los servicios públicos en la ciudad", ha señalado.

VALORACIÓN ALCALDESA

A preguntas de los periodistas durante una visita al inicio de unas obras, la alcaldesa, Gema Igual, ha valorado "la diligencia del Ayuntamiento de Santander" al iniciar este expediente por incumplimientos de Légamo en el contrato de parques y jardines.

La regidora ha detallado que "parte" de esas penalidades obedecen a que "la maquinaria no ha llegado", aunque en el Consistorio tienen el "compromiso por escrito de que está encargada y cuándo va a ir llegando".

Igual ha admitido que "suele ser habitual" que las empresas nuevas no tengan "todos" los medios -sobre todo los técnicos- desde "el primer momento", porque hasta que no ganan un concurso o licitación no los contratan y adquieren.

Pero ha precisado que la "obligación" del Ayuntamiento es "no pagar por lo que no se ha disfrutado" y no puede haber en este sentido casos "diferentes", sino que tienen que ser todos "iguales", ha concluido.