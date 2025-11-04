Santander celebrará del 5 al 9 de noviembre la VII Muestra Internacional de Cine y Ciencia

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Santander acogerá del 5 al 9 de noviembre la VII Muestra Internacional de Cine y Ciencia, con el objetivo de acercar la ciencia al público a través del cine y fomentar los valores positivos del conocimiento científico y tecnológico.

Organizada por Demolden Video Project, esta cita cinematográfica abre sus puertas a todo tipo de géneros y temáticas relacionadas con la ciencia, la investigación y la innovación, desde los grandes hitos históricos hasta los desafíos del futuro.

Las proyecciones se celebrarán los días 5, 6 y 7 de noviembre en el centro cultural Doctor Madrazo, y los días 8 y 9 en Espacio en Blanco, todas ellas a las 19.00 horas y con entrada libre hasta completar aforo, ha indicado el Ayuntamiento.

En concreto, Doctor Madrazo proyectará el día 5 'Marenostrum5: el superordenador que cambiará el mundo', de Raúl Cuevas; el día 6 'Camino al desierto, la desertificación de España', de Miguel Garrido Motilva; y el día 7 los cortometrajes 'Ginoide', de Luis Miguel Ariza; 'Insomnia', de Tomás González Montalvo; 'La Reina de los idiotas', de J.K.Álvarez; '¡Hola monitos!', de Mona Pérez; 'Matrioska', de Sergio Garay; 'Robinson', de Pepe Rodríguez; y 'Charlas de Cajal', de Javier Alvero.

Y Espacio en Blanco ofrecerá el día 8 'La ruta de los conquistadores', de Óscar Berdullas; y el día 9 'Sintrópica', de Miguel García.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha destacado que la muestra es "una oportunidad para disfrutar del cine como herramienta de divulgación, pero también como una forma de diálogo entre la ciencia, la cultura y la sociedad" y ha subrayado la importancia de apoyar iniciativas que contribuyen a difundir el conocimiento de una manera "atractiva, creativa y cercana".

"Queremos que Santander sea un punto de encuentro entre la cultura y la ciencia, un espacio donde el público pueda descubrir, aprender y emocionarse al mismo tiempo", ha indicado.