Santander coloca contenedores en superficie en Castilla-Hermida y calle Alta mientras se repara la recogida neumática

Están instalados en 30 ubicaciones y también se ha reforzado el servicio con diferentes turnos de limpieza

SANTANDER, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha puesto en marcha un plan de actuación temporal para reforzar la recogida y limpieza en las zonas de Castilla-Hermida y calle Alta afectadas por la avería de uno de los turbos de la maquinaria de aspiración de la red de recogida neumática.

El dispositivo comenzará a activarse este viernes por la noche con la instalación de 53 contenedores en superficie distribuidos en 30 ubicaciones, que sustituyen de forma provisional a los buzones neumáticos mientras se lleva a cabo la reparación, ha informado el Consistorio en una nota.

Las zonas principalmente afectadas son los finales de línea de Castilla-Hermida, desde Ruiz de Alda hacia el centro, y la calle Alta desde el número 71 hacia el centro.

Junto a la instalación de contenedores, se ha realizado una limpieza "exhaustiva" con agua en todas las ubicaciones y se han precintado algunos de los buzones con carteles informativos para indicar que se encuentran fuera de servicio y pendientes de reparación.

Además, el Ayuntamiento y PreZero, la empresa adjudicataria del actual contrato de emergencia del servicio de limpieza, han "reorganizado" los recursos humanos y materiales para asegurar la recogida de los nuevos contenedores en diferentes turnos diarios, que incluyen camiones recolectores de carga trasera, vehículos minibenne compactadores y equipos de hidrolimpieza que baldean las ubicaciones.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha asegurado que el Consistorio es "consciente" de las molestias causadas a la población de la zona por lo que está trabajando para "dar una respuesta eficaz que garantice la limpieza de las calles mientras se resuelve la incidencia técnica".

"Somos conscientes de las molestias que estas situaciones provocan en los vecinos y por eso hemos puesto en marcha este dispositivo extraordinario que permite mantener los entornos afectados en las mejores condiciones posibles", ha señalado.

La edil ha apuntado que la recogida neumática es una infraestructura con alrededor de 20 años de antigüedad, y su actualización está prevista con el nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria, donde hay una partida específica de 500.000 euros para su renovación y puesta a punto.

En este sentido, ha precisado que los trabajos de reparación del turbo averiado ya están en marcha e incluyen también la revisión de los buzones, válvulas y tuberías de la red en la zona afectada, un proceso que puede prolongarse durante "tres o cuatro semanas".

"Nuestro objetivo es que la recogida neumática vuelva a funcionar con normalidad cuanto antes, pero mientras tanto hemos reforzado los medios para que la limpieza de estas zonas se vea comprometida lo menos posible".

TURNOS

El dispositivo temporal contempla turnos de recogida y limpieza durante la mañana, mediodía, tarde y noche. En todos ellos se destinan equipos de recogida específicos para Castilla-Hermida y Calle Alta, además de vehículos de hidrolimpieza para garantizar la higiene en cada ubicación.

También se han instalado en los buzones unos carteles con el texto siguiente: 'Fuera de uso temporalmente. Deposite su basura en los contenedores habilitados. Disculpen las molestias y gracias por su colaboración'.

Desde el Ayuntamiento inciden en que se trata de una "solución temporal" dado que la adjudicación del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria de Santander se encuentra a falta del informe de viabilidad del estudio económico financiero asociado a la empresa mejor posicionada, que es la UTE Acciona Servicios Urbanos-Oxital Servicios, y la posterior reunión de la mesa de contratación.