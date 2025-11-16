Archivo - Santander concede 47 becas de guardería por valor de 35.500 euros .-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado esta semana la concesión de la quinta remesa de becas de guardería. En total, se ha dado luz verde a 47 ayudas por valor de 35.586 euros, lo que supone que en lo que va de año el número de becas concedida asciende a 269 por importe de 307.330 euros.

Así lo ha dado a conocer en nota de prensa la concejala de Familia e Igualdad, Zulema Gancedo, quien ha explicado que la convocatoria de 2025 asciende a 250.000 euros, cifra que ya se ha superado y por la que se ampliará la inicial.

Gancedo ha recordado que estas becas tienen como objetivo facilitar la conciliación de los padres, asegurando una atención adecuada a sus hijos en guarderías o escuelas infantiles de la ciudad durante su jornada de formación o de trabajo.

Para este año, el importe de la beca completa con servicio de comedor será de 308 euros al mes, sin comedor de 257 euros al mes, mientras que la cuantía de la beca media será de 195 euros al mes.

Para las familias numerosas se cubre el cien por cien, una medida que también se aplica a las familias monoparentales y mujeres víctimas de violencia de género que reúnan el resto de requisitos de la convocatoria.

Las becas pueden solicitarse hasta el 31 de diciembre en el teléfono 942 200 833 o en el correo centrodeigualdad@santander.es, en los Servicios Sociales y unidades de trabajo social, concediéndose por un periodo que varía en función de las condiciones laborales y/o formativas de las personas solicitantes, y pudiéndose renovar.

Los centros adheridos al programa de becas municipales son: Bellavista, Charco, Colorín Colorado, María Reina Inmaculada, Parayas Candina, Haypo, Chiquitín Pctcan, La Anunciación, La Encina, Madre Mercedes, Niño Jesús, Piccola, Marqués de Valterra, Seryo, San José, Esclavas Scj, Chiquitín Valdenoja, Ciempiés, Castroverde y Calasanz.