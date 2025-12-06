Santander destinará el próximo año 4,1 millones a Cultura, un 6% más, para "devolverla a la vida de los barrios"

La concejala de Cultura de Santander, Noemí Méndez - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander destinará en 2026 un total de 4,1 millones de euros de presupuesto al área de Cultura, un 6 por ciento más, con la idea de "ordenar, profesionalizar y democratizar la cultura, sacándola de los espacios cerrados y devolviéndola a la vida cotidiana de los barrios".

Por ello, se impulsará una programación estable --con partidas a actividades culturales que suben un 25%-- en espacios públicos y plazas, entre los que destacan las actividades que se desarrollarán en los templetes de Pereda, Pombo, el Auditórium de El Sardinero y los barrios.

Así lo ha informado en nota de prensa la concejala del ramo, Noemí Méndez, quien ha señalado que este área está dentro del proyecto de ciudad y en favor de un modelo "serio, ordenado y ambicioso", que defiende la cultura como "bien público y motor de convivencia y economía".

En este sentido, Méndez ha asegurado que uno de los ejes "diferenciales" será recuperar los espacios públicos como lugares de encuentro cultural, desde ciclos musicales hasta artes vivas, lecturas públicas, conciertos pedagógicos o exhibiciones del Conservatorio y la Banda Municipal.

"Zarzuela, teatro, música y otras disciplinas artísticas y culturales son el eje central de la programación que hemos comenzado este año con ciclos como 'Veranos en Jado' o 'Tentemplé', que se planea sean estables por la gran acogida que han tenido por parte de los ciudadanos, siempre de la mano del tejido cultural profesional", ha señalado.

Otra de las grandes apuestas es el aumento de las ayudas culturales con las que el Consistorio busca generar estabilidad para el sector, con un incremento del 17% en subvenciones.

"Es una apuesta firme por fortalecer y acompañar al sector no sólo a través de los proyectos existentes y consolidados, --el FIS (en su 75 aniversario), la Fundación Gerardo Diego, el Festival de Cine, Felisa, Artesantander o la Beca de Casa de Velázquez--, sino también con nuevas propuestas para fortalecer el ámbito del libro o las bibliotecas", ha añadido.

A su juicio, será "un refuerzo global del ecosistema cultural, de la colaboración público-privada, con presencia de profesionales y proyectos locales".

Además, Méndez ha explicado que se trabaja de cara a 2027 en la partida necesaria para el funcionamiento del Reina Sofía-Archivo Lafuente, ya que los avances que se están llevando a cabo en el centro se enmarcan actualmente en el proyecto de ejecución, dependiente del área de Fomento.

IMPULSO A LOS CENTROS MUNICIPALES

Por otra parte, ha resaltado que con un modelo basado en la "planificación, rigor y eficacia" y junto con un aumento presupuestario "sostenible" se puede planificar un calendario cultural consolidado en servicios como las bibliotecas, el MAS, el CDIS, el conservatorio o la dinámica de ciclos de la Banda de Música y los centros culturales.

De esta forma, una de las propuestas es que los ciudadanos identifiquen los recursos culturales con "claridad", comenzando por los tres centros culturales municipales que tienen disponibles y en los que se va perfilando la identidad propia de cada uno: Madrazo (artes plásticas y cine); Jado (artes vivas, performance y exposiciones con prioridad a las actividades de exterior que potencian el uso del jardín); y Ateca (edición, talleres y cine alternativo).

Las subvenciones a proyectos como 'Cine Infinito', 'Arte en Madrazo', 'Arte Libro' o 'La Palabra Habitada' se consolidarán como ejes de actividad principal en estos espacios que disponen ya de público fijo.

Además, las cuentas incluyen los recursos necesarios para la conservación y restauración de las esculturas y el patrimonio cultural de la ciudad, bajo el paraguas de un acuerdo marco que duplicará la partida y agilizará las intervenciones; así como una subida del 47% para la adquisición de fondos para la red de bibliotecas, un 33% para sus actividades y un 40% para la digitalización de fondos.

JUVENTUD Y EDUCACIÓN

En el resto de áreas de la Concejalía, Juventud y Educación, en la primera se contará con un presupuesto de 307.000 euros para continuar creciendo en usuarios y actividades que cohesionen a los jóvenes de diferentes puntos de la ciudad.

De nuevo, la programación estará enfocada en ofrecer a este colectivo un ocio saludable, alternativo y no consumista, favoreciendo la capacidad de los jóvenes de relacionarse, aprender y dialogar. Así, continuarán 'La Noche es Joven', las actividades intersemanales del Espacio Joven y los encuentros y eventos que promueven conductas alejadas del consumo.

Además, seguirá el impulso a las asesorías juveniles y a programas como las 'Antenas Juveniles', que ayudan a los jóvenes a acercarse a su ayuntamiento y a los servicios pensados para ellos.

Con respecto a Educación, el presupuesto se mantiene estable, con una dotación de 326.170 euros, priorizando que todas las alternativas se centren en poder utilizar un eje coordinado con los recursos educativos municipales.

Se afianza el proyecto de la 'Fábrica de Creación', que en 2026 continuará impulsando las residencias artísticas y los programas y actividades para visibilizar proyectos de artes escénicas, plásticas o audiovisuales entre la ciudadanía; y se refuerza el Conservatorio Municipal (con una subida de un 5% de manera global, siendo lo más notable el incremento en actividades e intercambios de los alumnos que sube en un 25%).

También se mantienen las becas de promoción del talento y todos los convenios educativos, así como los conciertos pedagógicos de la Banda de Música Municipal, que contará en 2026 con instrumentos renovados en beneficio de la calidad de sus recitales.