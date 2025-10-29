Santander inicia las propuestas para Halloween, que estará dedicado a Miércoles y la Familia Addams

El Ayuntamiento programa pasat. (EUROPA PRESS) -

Santander iniciará esta tarde las propuestas programadas con motivo de Halloween, que este año estará dedicado a la Familia Addams y, en especial, a Miércoles Addams.

El Consistorio ha programado pasajes del terror, pasacalles, talleres y actividades "monstruosas" a desarrollar principalmente en las plazas Porticada y del Ayuntamiento y los Jardines de Pereda.

Las actividades comenzarán a las 18.00 horas con el taller 'Cosa Addams' en la calle Juan de Herrera, el pintacaras 'Familia Addams' en la Plaza Porticada y el Pasaje del Terror: 'Fiesta en Casa de Los Addams', también en esta plaza.

A las 18.00, 19.00 y 20.00 se desarrollará la visita Infantil 'La Mansión de los Vampiros' en el Palacio de La Magdalena y a las 19.00 horas en la Plaza Porticada habrá una quedada, clase y flash-mob 'Miércoles Addams'. Antes de la quedada se mostrarán en redes sociales los pasos para poder realizar el baile colectivo.

Finalmente, a las 19.30 horas, se celebrará el pasacalles 'Monstruos' en la zona centro, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

bJUEVES

El jueves también habrá talleres y pintacaras, además de animación con 'Miedo en las Calles' en la zona centro.

El Pasaje del Terror 'Fiesta en Casa de Los Addams' volverá a ser protagonista en la Plaza Porticada y a las 18.00 horas se celebrará un desfile de academias de baile que irá desde la Plaza del Ayuntamiento al Centro Botín con coreografías finales.

Y a las 18.00, 19.00 y 20.00 horas volverá a celebrarse la visita Infantil 'La Mansión de los Vampiros' en el Palacio de La Magdalena. Finalmente, de 19.30 a 00.00 horas tendrá lugar el Pasaje del Terror: 'La Cárcel Maldita' en los Jardines de Pereda.

VIERNES

Ya el viernes, jornada central de Halloween, habrá pasaje del Terror 'Hospital Maldito' en el centro cívico Tabacalera, taller, pintacaras y pasaje del Terror: 'Fiesta en Casa de Los Addams' en la Plaza Porticada.

Además, de 18.00 a 21.00 horas, tendrá lugar la 'Noche Espectral': ¿Truco o Trato?, con photocall, clase de baile fantasmagórica y gymkana en la Plaza del Ayuntamiento.

A las 19.30 horas será el pasacalles 'Dark Horses' en la zona centro, pasaje del Terror, 'La Cárcel Maldita' en los Jardines de Pereda y reparto de globos luminosos en la Plaza Porticada.

El Palacio de la Magdalena acogerá la visita 'Adultos Halloween' y las actividades terminarán con el pasacalles musical 'La Familia Addams en Santander' en la zona centro.

CARTEL

El cartel de este año es obra de la ilustradora santanderina Elena Gómez (@elenago_),valorada en redes sociales por sus creaciones y originales tutoriales.

Ha trabajado con empresas como Netflix o Tinder, ilustrado cuentos, entre otros, con editoriales como Penguin Random House, y retratado a personajes de cine, series y televisión, con 'Operación Triunfo' como uno de sus contenidos más seguidos. También lanzó su propia línea de camisetas.

La programación de Halloween en Santander ha sido organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de Repsol y Unicaja.