Santander instalará 106 nuevas luminarias en distintos puntos de la ciudad

Archivo - Luminarias en Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Santander ha aprobado en su última reunión el expediente de contratación para crear nuevas instalaciones de alumbrado público en diferentes puntos de la ciudad con un presupuesto de 274.481 euros y un plazo de ejecución de 16 semanas.

Este plan permitirá desplegar 106 nuevas unidades eléctricas con una potencia total de 6.454 W, con la consiguiente mejora en las condiciones del alumbrado en calles y espacios públicos de la ciudad.

De esta manera, además de ubicarse nuevas luminarias en más de una veintena de vías urbanas, también se incide en la mejora de dotaciones de ocio infantil, de modo que se instalarán 12 puntos de luz en el parque de La Magdalena, 9 en el de Mesones, y 4 en el de El Mansín.

Del mismo modo, se actuará en zonas e instalaciones públicas como el parque Doctor Madrazo en Valdenoja (6 luminarias), el parque de Trueba en la Segunda Playa del Sardinero (6), Los Pinares (2), las escaleras mecánicas de Gamazo a Los Peligros (7) o el huerto urbano Río Cubas (2).

En un comunicado, la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha indicado que este proyecto de nuevas instalaciones de alumbrado atiende a peticiones vecinales y da respuesta a las necesidades que los servicios municipales detectan en esta materia en la ciudad.