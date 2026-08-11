Santander lanza una campaña de sensibilización sobre el reciclaje y fomento del uso correcto del contenedor amarillo

Persona reciclando - AYTO TORREMOLINOS

SANTANDER 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander va a lanzar una campaña de sensibilización para resolver dudas sobre el reciclaje y fomentar el uso correcto del contenedor amarillo.

En un comunicado, el Consistorio ha detallado que la actividad se desarrollará durante cuatro jornadas en dos espacios de la ciudad.

Así, ha explicado que, por un lado, este jueves y viernes será en la Plaza del Ayuntamiento; y los días 20 y 21 de agosto, en el paseo de la segunda playa del Sardinero, en las proximidades de El Cormorán. Todas las actividades se desarrollarán en horario de 09.00 a 13.00 horas.

En cada ubicación se instalará una carpa informativa, identificada con la imagen de la campaña vigente de Ecoembes, y el espacio contará con un expositor sobre los residuos impropios y dos mostradores con forma de contenedor amarillo y azul.

La actividad estará atendida por dos educadores ambientales, que ofrecerán información y resolverán las consultas de las personas asistentes.

Para acercar el reciclaje de una forma amena y participativa, se realizarán dos dinámicas. La primera se denomina 'Ruleta de Mitos y reciconsejos del reciclaje', en la que los participantes harán girar una ruleta con diferentes mitos y consejos relacionados con el reciclaje. A través de tarjetas explicativas se desmontarán falsas creencias y se ofrecerán recomendaciones para adoptar hábitos más sostenibles, aprovechar mejor los recursos y favorecer la economía circular.

Mientras que la segunda será el 'Test del contenedor amarillo', en el que mediante imágenes de distintos residuos, los participantes deberán identificar cuáles deben depositarse en el contenedor amarillo y cuáles corresponden a otros contenedores. La dinámica permitirá aclarar el concepto de envase y resolver dudas frecuentes sobre residuos como aerosoles, bolígrafos, sartenes o persianas.

Además, se facilitará material informativo de la campaña y las personas que participen en las dinámicas recibirán un obsequio, como bolígrafos o bolsas de RPET y ruedas de reciclaje de cartón con información sobre la correcta separación de los residuos.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha animado a los ciudadanos a participar de esta iniciativa que busca acercar la educación ambiental a pie de calle de manera "práctica, cercana y participativa, reforzando el compromiso de la ciudadanía con la correcta separación de los residuos y con un modelo de consumo más sostenible".