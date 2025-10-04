Santander reanudará en "los próximos días" las obras de Piquío y elabora el proyecto para pedir la cesión del Rema

Reunión entre Ayuntamiento y Asociación de Vecinos de El Sardinero - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

La alcaldesa y representantes de la Asociación de Vecinos de El Sardinero se reúnen para repasar las actuaciones en la zona

SANTANDER, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander reanudará en "los próximos días" las obras de reforma de los Jardines de Piquío, paralizadas durante el verano con el fin de minimizar las molestias a vecinos y visitantes en una época de una afluencia elevada.

Además, el Consistorio está elaborando el proyecto para solicitar a la Demarcación de Costas la cesión del edifico del Rema y la concesión administrativa de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

Así lo ha avanzado la alcaldesa, Gema Igual, a los representantes de la Asociación de Vecinos de El Sardinero con quienes ha mantenido una reunión con el fin de exponerles las principales actuaciones y planes del Ayuntamiento en la zona, así como para escuchar las necesidades y planteamientos vecinales.

Entre otros asuntos, Igual ha informado a los vecinos de la reciente licitación de la renovación urbana de la zona oeste de El Sardinero, un proyecto al que se destinarán 3,5 millones de euros para reordenar y pavimentar esta área urbana, que también permitirá mejorar la accesibilidad y la puesta al día los servicios urbanos municipales.

Ha explicado que las actuaciones afectarán a las calles Luis Martínez (oeste), Ramón y Cajal (oeste), Teniente Fuentes Pila, Rocío y Calatayud, para dar continuidad a la intervención ya acometida en la parte Este de El Sardinero, en una primera fase en la que ya se renovaron las calles Duque de Santo Mauro, María Luisa Pelayo, Luis Martínez (este), Ramón y Cajal (este) y González de Riancho con una inversión de 1,6 millones.

"Se trata de una gran inversión municipal que se enmarca dentro de nuestra política de mejora continua de barrios y calles con actuaciones que contribuyen a hacerlos más habitables, a mejorar la calidad de vida de sus vecinos y, a la vez, a generar actividad económica y empleo", ha indicado la regidora.

También se han repasado otras actuaciones urbanísticas que afectan a la zona, entre las que la alcaldesa ha destacado obras y proyectos que suponen una "revitalización" del entorno.

De este modo, se ha referido a la rehabilitación de los hoteles Colón, Sardinero y París, que "demuestra la apuesta decidida de la iniciativa privada por esta zona de la ciudad y aporta un nuevo impulso a su potencial y dinamismo", ha resaltado.

La terraza del Maremondo también ha sido objeto de la reunión, e Igual ha aclarado que esta instalación no pertenece al Ayuntamiento, por lo que ha trasladado a la Demarcación de Costas que exija a los adjudicatarios las actuaciones necesarias para garantizar el funcionamiento del ascensor y para llevar a cabo el mantenimiento de los bajos.

En lo que se refiere a las barandillas de hierro de la terraza, que sí son de propiedad municipal, ha anunciado a los vecinos que el Consistorio procederá a su restauración este mismo mes de octubre.

Por último, la alcaldesa ha dado cuenta de las mejoras del plan municipal de alumbrado que beneficiarán El Sardinero, con la instalación de nuevas luminarias en diversos puntos de la zona, como el parque de Mesones, la Segunda Playa o Los Pinares.

UN AÑO DE TRABAJO

El encuentro, al que también han asistido la concejala de Barrios, Lorena Gutiérrez, y el concejal de Urbanismo, Agustín Navarro, se ha celebrado en el centro cívico Mercado de Miranda, un espacio que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de esta asociación pasa su uso como sede y como lugar de encuentro y desarrollo de actividades vecinales, ha informado en nota de prensa.

La alcaldesa ha felicitado a sus integrantes por el trabajo realizado en su primer año de andadura, y ha animado a los vecinos a involucrarse en la participación ciudadana desde las actividades que promueve la asociación.

Por su parte, la directiva de la asociación de vecinos ha agradecido al Consistorio "el apoyo y la accesibilidad que ha mostrado durante este año", y ha animado a los vecinos a que participen en las actividades que promueven y realicen sugerencias dirigidas a mejorar el entorno de El Sardinero.

En este sentido, ha recordado que los interesados en formar parte de la asociación pueden inscribirse a través del correo electrónico asociacionvecinosdelsardinero@gmail.com.