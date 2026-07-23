Santander reclama al Ministerio que concrete el calendario del segundo espigón de Gamazo

Archivo - Espigón de la playa de la Magdalena - CS - Archivo

SANTANDER, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que concrete de manera urgente el calendario de ejecución del segundo espigón de Gamazo, una actuación "imprescindible" para desarrollar el último tramo pendiente del frente marítimo hasta Los Peligros y hacer posible un paseo continuo de varios kilómetros junto a la bahía, uno de los grandes objetivos de la integración Puerto-Ciudad, así como para garantizar la estabilidad del sistema de playas.

Igual ha realizado esta petición en el marco de una nueva reunión del Foro Permanente Puerto-Ciudad, presidida por la alcaldesa y el presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz, en la que ambas instituciones han realizado un balance de las actuaciones desarrolladas hasta la fecha y han coordinado los próximos proyectos que permitirán seguir transformando el frente marítimo de la ciudad, completar un recorrido continuo junto a la bahía y configurar un distrito urbano portuario integrado en la trama de la ciudad, ha informado el Ayuntamiento.

En relación con la recuperación de la duna de Gamazo, el proyecto ya está redactado y se encuentra en fase de tramitación para proceder a la licitación de las obras.

En cuanto al futuro aparcamiento disuasorio de La Marga, una infraestructura concebida para reforzar la movilidad sostenible y ofrecer una nueva bolsa de estacionamiento vinculada al acceso a la ciudad y al frente portuario, el Ayuntamiento ya ha contratado la redacción del anteproyecto que, junto al estudio geotécnico de la parcela, son dos actuaciones previas necesarias para continuar avanzando en su desarrollo.

También avanzan las obras de mejora del acceso al Puerto por Antonio López, cuya finalización está prevista para el último trimestre del año. Esta actuación permitirá compatibilizar el uso ciudadano con la actividad portuaria mediante un nuevo control de acceso a los Muelles de Maliaño y su entorno, mejorando la seguridad, la accesibilidad y la imagen urbana de uno de los principales accesos a la ciudad. Asimismo, contempla la renovación de la glorieta y de las conexiones con Marqués de la Ensenada y Sotileza, dando continuidad a la remodelación ya ejecutada en la calle Antonio López.

El Foro ha analizado igualmente el proyecto de prolongación del paseo marítimo entre Antonio López y el Barrio Pesquero, a través de Marqués de la Ensenada. El Ayuntamiento dispone ya del proyecto redactado y comenzará ahora su tramitación administrativa para proceder a su aprobación y posterior licitación.

Otro de los proyectos que dará un nuevo impulso al frente marítimo será la mejora de la urbanización del malecón de Puertochico, cuya adjudicación está prevista para los próximos días con el objetivo de iniciar las obras una vez finalice el verano.

Asimismo, tras el periodo estival comenzarán las obras de rehabilitación de las escaleras situadas junto a Los Raqueros, destinadas al atraque de las embarcaciones que realizan el transporte marítimo de pasajeros entre Santander, Pedreña y Somo. La actuación supondrá una inversión de 510.000 euros y permitirá mejorar tanto la operatividad del servicio como la accesibilidad de este enclave del frente marítimo.

AVANCE INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD

Durante la reunión se ha puesto de manifiesto el importante avance que ha experimentado la integración Puerto-Ciudad en los últimos años, fruto de una colaboración institucional estable que está permitiendo recuperar espacios para el disfrute ciudadano, mejorar la movilidad, reforzar la actividad económica y acercar cada vez más la ciudad a su puerto y la bahía a los vecinos, ha indicado el Consistorio.

"El Foro Permanente Puerto-Ciudad sigue demostrando que la colaboración y la lealtad institucional dan resultados concretos. Estamos viendo cómo proyectos que hace unos años eran solo una aspiración hoy son una realidad y, al mismo tiempo, seguimos impulsando nuevas actuaciones que permitirán completar la transformación del frente marítimo de Santander", ha destacado la alcaldesa.

Por su parte, Díaz ha subrayado que el trabajo coordinado entre ambas administraciones permite desarrollar una visión compartida de ciudad. "El Foro se consolida como un instrumento útil y eficaz para transformar el frente marítimo mediante proyectos compartidos que mejoran la movilidad, la accesibilidad, la actividad económica y la calidad urbana, siempre desde el diálogo y la cooperación institucional", ha señalado.

El Foro Permanente Puerto-Ciudad es el primero que se ha constituido en el sistema estatal de puertos de interés general. Se reúne con carácter trimestral y constituye el órgano estable de coordinación entre el Ayuntamiento de Santander y la Autoridad Portuaria para impulsar proyectos estratégicos, reforzar la integración entre ambas instituciones y garantizar una planificación conjunta de las actuaciones que afectan al frente marítimo, consolidando un modelo de colaboración institucional pionero dentro del sistema portuario español.