Santander rendirá homenaje a los comerciantes de la ciudad en una gala el 5 de noviembre en el Casyc

SANTANDER, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento celebrará el próximo miércoles, 5 de noviembre, la I Gala del Comercio de Santander, una iniciativa cuyo objetivo es valorar y rendir homenaje a los comerciantes de la ciudad. Tendrá lugar a partir de las 20.30 horas en el Teatro Casyc, con entrada libre hasta completar aforo, y se entregarán varios premios.

Así lo ha anunciado este viernes el concejal de Comercio, Álvaro Lavín, quien ha explicado que con este acto, organizado en colaboración de COERCAN, la Cámara de Comercio, y la Fundación Caja Cantabria, el Consistorio quiere destacar la importancia que el sector comercial tiene en el desarrollo social y económico de Santander. Por eso, ve oportuno promover estrategias que valoren su relevancia como representantes del "alma de la ciudad".

También se ha referido a las estrategias para impulsar "un comercio vivo" en la ciudad, y, en este sentido, ha apuntado que las últimas estadísticas reflejan el "aumento" del número de establecimientos en Santander, así como el nivel de "satisfacción" de los usuarios.

El edil ha incidido en el interés del Ayuntamiento por promover iniciativas orientadas a divulgar la riqueza y variedad del sector comercial local, y ensalzar su vinculación con las calles y barrios de la ciudad.

Por ello, ha considerado que esta gala, que nace con vocación de continuidad, será una cita "de referencia" para esta actividad en la capital cántabra, con los propios comerciantes como protagonistas.

GALA

A lo largo de la gala se entregarán los Premios al Comercio de Santander, en los que ha colaborado la Federación de Comercio de Cantabria-COERCAN, que constan de cuatro categorías.

Así, se otorgará un 'Premio al Nuevo Comercio', en reconocimiento a los nuevos emprendedores del sector; un 'Premio a la Innovación y Digitalización', para valorar la innovación, la apuesta por las nuevas tecnologías y la adaptación al cambio de los establecimientos; un 'Premio del Cliente', que recaerá en el negocio que más apoyo popular recibe a través de las votaciones en las redes sociales de la entidad organizadora; y una mención especial a través del 'Premio al Comercio con Historia', que se dirige de forma específica a las personas que "han dedicado su vida al comercio y, con su trabajo y dedicación, han marcado especial impronta en el sector".

Además, la gala contará con otros contenidos, entre los que se incluye la actuación del grupo de música tradicional 'Fetén, Fetén'.

Lavín ha animado tanto a comerciantes como clientes a asistir a esta gala, que "es el fruto de todo un año de trabajo con el que queremos estar a la altura del comercio de la ciudad".