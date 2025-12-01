Santander Saludable tilda la Zona de Bajas Emisiones de "oportunidad perdida para proteger la salud pública" - SANTANDER SALUDABLE

SANTANDER, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Ciudadana Santander Saludable (ACSS) ha tildado la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), aprobada definitivamente en el Pleno del pasado jueves tras desestimar las alegaciones, de "oportunidad perdida para proteger la salud pública".

Además, ha anunciado que continuará con las acciones legales y presentará sendas denuncias ante el Ministerio para la Transición Ecológica, el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud por posible incumplimiento normativo y vulneración del derecho a la salud pública.

En una rueda de prensa celebrada este lunes, la ACSS ha denunciado públicamente la aprobación de la ordenanza de la ZBE "sin participación ciudadana, sin transparencia y sin incorporar ni una sola" de las alegaciones presentadas por la asamblea, y con el voto en contra de todos los grupos de la oposición.

El colectivo ha sostenido que esta ordenanza es un "fraude" porque no cuenta con la "debida justificación técnica, ambiental ni legal" y que "no logrará el objetivo principal de mejorar la calidad del aire ni proteger la salud de la ciudadanía".

Además, la Asamblea ha denunciado que Santander sufre niveles de contaminación atmosférica y acústica "preocupantes, como recoge el diagnóstico" del proyecto de implantación de Zona de Bajas Emisiones.

"Los datos muestran que se superan los niveles en contaminantes clave (partículas PM2.5, PM10 y dióxido de nitrógeno, NO2), lo que incumple la legislación estatal y sobrepasa las recomendaciones de salud pública", ha insistido.

Además, ha criticado la instalación de un parque infantil sobre la plaza de las Estaciones, donde el Ayuntamiento y el Gobierno regional "exponen" a los niños -"uno de los colectivos más vulnerables"- a unos niveles de contaminación "intolerables", lo que supone "una grave irresponsabilidad", ha opinado la Asamblea.

También ha señalado que la ordenanza aprobada "no reduce el tráfico, no protege a los barrios más afectados, no fija medidas estructurales, y no mejora la calidad del aire" y que la ciudad "carece" de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

Ante esta situación de "dejadez y falta de voluntad política", la ACSS ha anunciado que continuará con las acciones legales y ha exigido al Ayuntamiento que rectifique su planteamiento: amplíe el ámbito de la ZBE, publique los datos de contaminación y ruido, y convoque de manera inmediata un proceso de participación ciudadana real.

Más allá, ha reiterado su disposición al diálogo y ha exigido al Ayuntamiento que "deje de ocultar datos, rectifique su planteamiento y escuche a la ciudadanía".